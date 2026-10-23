ГлавнаяНовости
Сегодня17:47

В Екатеринбурге начались рейды по автомобилям со скрытыми номерами на парковках

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. В Екатеринбурге стартовали в новом формате контрольные рейды по выявлению автомобилей с закрытыми или снятыми государственными регистрационными знаками. В департаменте информполитики администрации города сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции больше не принимают участие в рейдах, выявлением закрытых номеров занимается подрядная организация.

Это позволяет проводить проверки чаще. Во время рейдов сотрудники подрядной организации снимают закрывающие номера предметы. После этого мобильный комплекс видеофиксации нарушений и стационарные камеры могут зафиксировать автомобиль. Для подтверждения нарушения необходимы две фиксации с интервалом не менее 15 мин.

«Наша задача — повысить платежную дисциплину водителей, а не увеличить количество штрафов. Если водитель скрывает номер, чтобы избежать оплаты, это не поможет ему сэкономить. После фиксации нарушения ему придется оплатить и парковку, и штраф в размере 3 тыс. руб. При этом за управление автомобилем со скрытыми или отсутствующими регистрационными знаками предусмотрена отдельная ответственность — вплоть до лишения водительских прав», — отметил заместитель директора «Городской службы автопарковок» Арсений Огородов.

Рейды в новом формате будут проходить дважды в неделю по всему городу. В дальнейшем периодичность рейдов скорректируют с учетом результатов работы. «Скрывают номера, чтобы не платить за стоянку более 30% водителей. Из-за этого бюджет ежегодно недополучает несколько десятков миллионов рублей. За 2026 год в городской бюджет поступило более 98 млн руб. за использование платной парковочной территории», — прокомментировали в департаменте.

Сегодня в Екатеринбурге организовано 5 тыс. 630 платных парковочных мест в 105 локациях. Из них для горожан с ОВЗ предназначено 565 мест. Стоимость стоянки составляет 50 руб. в час, плата взимается с 08:00 до 20:00. Внести плату за муниципальную парковку можно до конца суток, в течение которых водитель пользовался стоянкой.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
09 октября 202416:05

Госавтоинспекция в Свердловской области перевела в режим фиксации потока менее 10% дорожных камер

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. После вступления в силу с 1 сентября поправок в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» на дорогах Свердловской области было переведено в режим фиксации потока 20 стационарных комплексов фото и видеофиксации из 344. Об этом рассказал в эфире телепрограммы «Акцент» на ОТВ начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Тимшин. «В Свердловской области до 1 сентября в режиме фиксации правонарушений использовалось 344 камеры. Затем в местах, в
12 сентября 202416:05

В Екатеринбурге для борьбы с закрытыми номерами на автомобилях установят стационарные камеры на платных парковках

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Власти Екатеринбурга для борьбы с недобросовестными водителями, которые закрывают автомобильные номера, чтобы не платить за парковку, приобретут четыре стационарные камеры. Устройства будут фиксировать номерные знаки в момент заезда в зону платной парковки, а затем — в момент выезда. В настоящее время фиксация регистрационных номеров автомобилей, припаркованных в платных зонах, осуществляется с помощью передвижных камер, которые в течение дня объезжают такие зоны. Этот подход позволяет недобросовестным водителям избегать ответственности за неоплату стоянки: