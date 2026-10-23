В Екатеринбурге начались рейды по автомобилям со скрытыми номерами на парковках

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. В Екатеринбурге стартовали в новом формате контрольные рейды по выявлению автомобилей с закрытыми или снятыми государственными регистрационными знаками. В департаменте информполитики администрации города сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции больше не принимают участие в рейдах, выявлением закрытых номеров занимается подрядная организация.

Это позволяет проводить проверки чаще. Во время рейдов сотрудники подрядной организации снимают закрывающие номера предметы. После этого мобильный комплекс видеофиксации нарушений и стационарные камеры могут зафиксировать автомобиль. Для подтверждения нарушения необходимы две фиксации с интервалом не менее 15 мин.

«Наша задача — повысить платежную дисциплину водителей, а не увеличить количество штрафов. Если водитель скрывает номер, чтобы избежать оплаты, это не поможет ему сэкономить. После фиксации нарушения ему придется оплатить и парковку, и штраф в размере 3 тыс. руб. При этом за управление автомобилем со скрытыми или отсутствующими регистрационными знаками предусмотрена отдельная ответственность — вплоть до лишения водительских прав», — отметил заместитель директора «Городской службы автопарковок» Арсений Огородов.

Рейды в новом формате будут проходить дважды в неделю по всему городу. В дальнейшем периодичность рейдов скорректируют с учетом результатов работы. «Скрывают номера, чтобы не платить за стоянку более 30% водителей. Из-за этого бюджет ежегодно недополучает несколько десятков миллионов рублей. За 2026 год в городской бюджет поступило более 98 млн руб. за использование платной парковочной территории», — прокомментировали в департаменте.

Сегодня в Екатеринбурге организовано 5 тыс. 630 платных парковочных мест в 105 локациях. Из них для горожан с ОВЗ предназначено 565 мест. Стоимость стоянки составляет 50 руб. в час, плата взимается с 08:00 до 20:00. Внести плату за муниципальную парковку можно до конца суток, в течение которых водитель пользовался стоянкой.