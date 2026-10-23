В Чкаловском районе Екатеринбурге реконструируют улицу Зимнюю

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. В Чкаловском районе Екатеринбурга реконструируют ул. Зимнюю. Утвердил и подписал проект планировки и межевания территории реконструкции ул. Зимней исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что проектом предусмотрено обустройство ул. Зимней — от Щербакова до Походной, включая переулок Кирпичный. Согласно документу, на площади 6,2 га построят проезжую часть и вело-пешеходную инфраструктуру.

На ул. Зимней и в переулке Кирпичном появится по две полосы дорожного движения шириной 3,5 метра. Протяженность Зимней составит чуть более 1 тыс. 300 м, Кирпичного — около 500 м. Кроме того, на участке построят тротуары шириной 2 и 4 м, а также велосипедные дорожки по 2 и 3 м.

Р. Галямов также подписал проект строительства новой улицы на территории планировочных районов Совхозный и Вторчермет. Улица берет свое начало от ул. Ротной и протянется до 2-й Новосибирской. Она получила название Комбинатская, ее площадь составит около 5 га, протяженность — 1 км. На участке планируется обустроить проезжую часть шириной 7,5 м, тротуары шириной 3 м и велосипедные дорожки шириной 2,5 м. «Проекты разработаны с целью развития улично-дорожной сети в соответствии с Генеральным планом Екатеринбурга на период до 2045 года», — сообщили в департаменте.