В Екатеринбурге построят улицу Комбинатскую

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. В Екатеринбурге на территории планировочных районов Совхозный и Вторчермет построят новую улицу. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Подписал документ, утверждающий проекты планировки и межевания территории, предназначенной для строительства ул. Комбинатской — от Ротной до 2-й Новосибирской, включая обустройство железнодорожного переезда, временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Площадь ул. Комбинатская составит около 5 га, протяженность — 1 км. На участке планируется обустроить проезжую часть шириной 7,5 м, тротуары шириной 3 м и велосипедные дорожки шириной 2,5 м.

«Проекты разработаны с целью развития улично-дорожной сети в соответствии с Генеральным планом Екатеринбурга на период до 2045 года», — сообщили в департаменте.

Новая улица появится и в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Она свяжет улицы Волгоградскую и Зоологическую. На улице обустроят проезжую часть, парковочные места, пешеходные тротуары и велодорожки. Проект предусматривает установку уличной мебели и многоярусное озеленение. Планируется высадить около 80 деревьев и более 4 тыс. кустарников. Новая улица улучшит транспортную и пешеходную связь в Верх-Исетском районе, повысит доступность прилегающей территории и обеспечит дополнительную связь с микрорайоном Широкая Речка. Проект строительства получил положительное заключение Управления государственной экспертизы Свердловской области. Документацию разработал девелопер «Форум-групп» в рамках соглашения с администрацией Екатеринбурга.