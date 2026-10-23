Урожай картофеля в России сократился почти на 9% за год

УрБК, Москва, 23.10.2026. На 1 октября 2026 года в России собрано 14,65 млн то картофеля. Значение сократилось на 8,7% год к году. Об этом пишет « Коммерсант», со ссылкой на данные Росстата.

Полностью сбор урожая картофеля обычно завершается в ноябре — на момент оценки убрано 87% всех посевов. Урожай овощей открытого грунта в России на 1 октября составил 9,4 млн т, на 2,7% меньше год к году (убраны уже 77,2% посевов).

Совокупный урожай картофеля в сельхозорганизациях на 1 октября 2026 года составил 3,1 млн т, на 13,8% меньше год к году. В крестьянских и фермерских хозяйствах собраны 2,1 млн т, снижение год к году на 5,9%. Населению удалось убрать 9,5 млн т — это на 6% меньше показателя прошлого года.

В общей сложности в промышленном секторе в этом году могут быть собраны 7,5 млн т картофеля, или на 11,5% меньше, чем в 2025-м, считают аналитики «АБ Центра».

В Картофельном союзе считают, что в промышленном секторе урожай картофеля в этом году составит около 8 млн т. Погода в минувшем сезоне в основных регионах была благоприятной для картофеля и овощей открытого грунта, говорят эксперты. Исключением стал Урал, где жара сменялась чрезмерными осадками.

Основной фактор снижения урожая — сокращение посевных площадей, полагают эксперты. Согласно Росстату, в хозяйствах всех категорий картофель в этом году занимает 968,2 тыс. га. В годовом выражении значение снизилось на 1,9%. Для овощей открытого грунта снижение составило 4,4% год к году, до 437,2 тыс. га. Пересматривать площади под картофелем и овощами аграрии стали после того, как в 2025 году цены на эту продукцию резко снизились из-за роста предложения. Это привело к резкому падению рентабельности сельхозпроизводителей.

В начале сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что несмотря на снижение урожая из-за июльских ливней, Свердловская область полностью обеспечит потребности жителей в картофеле и овощах. По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий показатели сбора урожая будут ниже прошлогодних. При этом регион сможет компенсировать недостаток собственной продукции за счет поставок из других территорий.