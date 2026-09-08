Губернатор Денис Паслер оценил влияние паводка на урожай в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. Свердловская область полностью обеспечит потребности жителей в картофеле и овощах, несмотря на снижение урожая из-за июльских ливней. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер на пресс-конференции.

По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий показатели сбора урожая будут ниже прошлогодних. При этом регион сможет компенсировать недостаток собственной продукции за счет поставок из других территорий.

«Мы все, чего у нас нет, конечно, завезем. Для этого у нас есть вся инфраструктура, логистические центры, продовольственные базы. Будем обеспечены овощами в достаточном объеме», — заверил Д. Паслер.

В конце июля Д. Паслер поручил провести инвентаризацию запасов кормов прошлых лет и оценить последствия затяжных дождей и паводка для сельского хозяйства региона. На совещании 24 июля губернатор отметил, что из-за переувлажнения почвы необходимо обеспечить сбор запланированного урожая и заготовить корма на зиму.