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ММК представил цифровые решения для управления металлургическим производством

УрБК, Магнитогорск, 22.10.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представил цифровые решения для управления производством, контроля качества и прогнозирования технологических рисков на форуме «Цифровая эволюция управления металлургическим производством» в Магнитогорске. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Форум организован ММК совместно с Исследовательско-технологическим центром «Аусферр». В нем участвуют партнеры и потребители комбината, а также представители металлургических предприятий.

Одним из представленных решений стала интегрированная система планирования производства, разработанная ММК совместно с ИТЦ «Аусферр». По данным компании, она объединяет процессы от стратегического планирования и приема заказов до составления календарных и оперативных графиков работы агрегатов. Система охватывает основные подразделения комбината — от выплавки стали до отгрузки готовой продукции. Ее внедрение позволило снизить риски нарушения сроков поставок и сократить затраты на производство и складское обслуживание.

Еще один проект — система «Оптимальный чугун», которая объединяет коксохимическое, агломерационное и доменное производства. Она рассчитывает себестоимость чугуна и определяет месячную потребность в основном сырье. Следующим этапом станет развитие цифровой платформы управления цепочкой поставок сырья для первого передела, что позволит создать единый логистический координационный центр.

Начальник научно-технического центра ММК Андрей Картунов представил решения для управления качеством, включая системы предиктивной аналитики и динамического управления технологическими рисками. Они предназначены для прогнозирования возможных нарушений и разработки мер по предотвращению нештатных ситуаций.

Эти инструменты используются в проекте «Цифровой анализ качества». Информационная платформа рассчитывает ключевые показатели эффективности и обеспечивает технологический контроль на основных этапах производства и отгрузки продукции.

Главный специалист по информационным технологиям ММК, директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов рассказал об объединении специализированных сервисов комбината в единую цифровую экосистему. В дальнейшем предприятие планирует развивать применение искусственного интеллекта и технологий обработки больших данных.

Во второй день форума участникам также представили цифровые системы формирования оптимального состава угольной шихты и цифровые двойники оборудования. В частности, на стане горячей прокатки 2500 листопрокатного цеха № 4 действуют две такие модели: одна используется для виртуального проектирования и контроля технологии нагрева слябов, другая моделирует работу установки охлаждения полосы.

Кроме того, системы цифрового анализа и искусственного интеллекта применяются при инспекционном контроле качества продукции. Они позволяют анализировать в реальном времени различные параметры, включая условия производства, изменения в персонале и сортаменте выпускаемой продукции.

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