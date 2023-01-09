Инновационный проект ММК завоевал первое место в федеральной премии корпоративных инноваций

УрБК, Магнитогорск, 29.06.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) победил в первой федеральной премии корпоративных инноваций GIA — 2023 в номинации «Коллаборация года».



Как сообщает пресс-служба ПАО «ММК», в качестве инновационного проекта компания презентовала на конкурсе автоматизированную систему оперативно-календарного планирования производства (АС ОКПП), разработанную совместно с ООО «ИТЦ «Аусферр». Решение позволило провести полную цифровую трансформацию процесса управления производством на комбинате и успешно реализовать стратегическую инициативу «Продажи. Точно в срок». Благодаря внедрению системы удалось исключить риски поставок с нарушением графика. Также это позволило сократить издержки за счет снижения переменных затрат и складского обслуживания.



«АС ОКПП — единый цифровой контур, в котором видны все финансовые, коммерческие, производственные, логистические и технологические процессы металлургического производства. Решение обеспечивает полную прозрачность предприятия с точки зрения текущей стадии и прогноза исполнения каждого коммерческого заказа в режиме онлайн», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



По словам специалистов, система охватывает все производственные подразделения комбината: от выплавки стали до отгрузки готовой продукции. АС ОКПП ежемесячно проверяет, размещает в портфеле и преобразует в производственные заказы до 15 тыс. позиций коммерческих заказов, обеспечивающих исполнение годовой производственной программы.



Для оценки эффективности работы АС ОКПП был введен комплексный показатель OTIF (своевременность и полнота исполнения поставки), который достиг максимального уровня среди металлургических предприятий России — 85%.



Отмечается, что в рамках масштабирования системы в ее контур включены еще две компании Группы Магнитогорского металлургического комбината — «ММК МЕТИЗ» и «ММК-ЛМЗ».