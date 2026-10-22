УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026. В Свердловской области расширили программу диспансеризации: с 1 сентября 2026 года в нее включили развернутый анализ на холестерин и однократное исследование на липопротеин(а) для определенных возрастных групп, а также скрининг на гепатит С. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Липидограмма позволяет определить уровень общего холестерина, его фракций и триглицеридов, чтобы оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта. В возрасте от 18 до 39 лет исследование проводят один раз в шесть лет, с 40 лет — один раз в три года.

Для граждан в возрасте от 18 до 40 лет также предусмотрен анализ на липопротеин(а), уровень которого во многом зависит от наследственности. Его проводят один раз в жизни, чтобы выявить дополнительные факторы сердечно-сосудистого риска.

«Особенно важно выявлять эту угрозу до появления симптомов. Человек может хорошо себя чувствовать, а «плохой» холестерин уже откладывается на стенках сосудов, повышая вероятность инфаркта и инсульта. По итогам профилактических осмотров этого года именно болезни системы кровообращения оказались самыми частыми среди впервые выявленных у свердловчан», — отметила Татьяна Савинова.

Анализы проводят бесплатно по полису ОМС. Кроме того, в программу диспансеризации включили скрининг на вирусный гепатит С. Его проводят с 25 лет один раз в десять лет. Ранее такой подход применяли в регионе в рамках регионального стандарта.

С октября 2026 года углубленную диспансеризацию участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий организуют в 83 медицинских учреждениях Свердловской области. Для них предусмотрены внеочередное прохождение обследований, консультация клинического психолога и возможность пройти оба этапа диспансеризации за один визит.

Т. Савинова призвала жителей региона не откладывать профилактические обследования и уточнять сроки прохождения диспансеризации в поликлиниках.

«Знаю, как легко отложить обследование: работа, семья, повседневные заботы, да и самочувствие вроде бы хорошее. Но очень прошу вас найти время для себя. Уточните в своей поликлинике, когда вам положено пройти диспансеризацию, и напомните об этом близким», — сказала она.

Работа проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».