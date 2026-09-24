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Вчера17:26

Около 6 тысяч кардиологов примут участие в национальном конгрессе в Екатеринбурге

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Около 6 тыс. специалистов примут участие в Российском национальном конгрессе кардиологов, который проходит в Екатеринбурге с 24 по 26 сентября. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«Инфраструктура без науки мертва, а наука без практики — это всего лишь публикация. И сегодня в рамках Конгресса собрались не просто профессионалы, а кардиологическая элита нашей страны. В очном формате в мероприятии уже участвуют свыше 3 тысяч человек, а общее число специалистов, которые посетят форум, составит порядка 5-6 тысяч», — сказала Татьяна Савинова.

Торжественное открытие конгресса состоялось 24 сентября в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». В мероприятии участвуют руководители профильных медицинских учреждений, ученые, практикующие врачи и специалисты кардиологической службы со всей России.

«Для нас Екатеринбург — это площадка, чтобы собраться вместе, обсудить текущие вопросы, подумать о будущем, обменяться опытом. Здесь очень сильная традиция кардиологической школы, кардиохирургии. Это говорит о том, что здесь активно развиваются и профилактическое направление, и высокие технологии», — сказал президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.

В программу конгресса вошли пленарные заседания, симпозиумы, семинары, клинические разборы, лекции и школы для практикующих врачей. Также состоятся конкурс молодых ученых и электронные постерные доклады.

Участники обсудят профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, развитие интервенционной кардиологии и кардиохирургии, современные методы диагностики, цифровые технологии и искусственный интеллект, клеточные и генетические технологии, а также организацию медицинской помощи.

Отдельное внимание уделят ранней диагностике и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, лекарственному обеспечению, диспансерному наблюдению, развитию амбулаторной помощи и повышению доступности высокотехнологичных методов лечения.

В рамках деловой программы также рассмотрят применение искусственного интеллекта и цифровых данных в медицине и вопросы междисциплинарного взаимодействия специалистов.

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