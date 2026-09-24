Около 6 тысяч кардиологов примут участие в национальном конгрессе в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Около 6 тыс. специалистов примут участие в Российском национальном конгрессе кардиологов, который проходит в Екатеринбурге с 24 по 26 сентября. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«Инфраструктура без науки мертва, а наука без практики — это всего лишь публикация. И сегодня в рамках Конгресса собрались не просто профессионалы, а кардиологическая элита нашей страны. В очном формате в мероприятии уже участвуют свыше 3 тысяч человек, а общее число специалистов, которые посетят форум, составит порядка 5-6 тысяч», — сказала Татьяна Савинова.

Торжественное открытие конгресса состоялось 24 сентября в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». В мероприятии участвуют руководители профильных медицинских учреждений, ученые, практикующие врачи и специалисты кардиологической службы со всей России.

«Для нас Екатеринбург — это площадка, чтобы собраться вместе, обсудить текущие вопросы, подумать о будущем, обменяться опытом. Здесь очень сильная традиция кардиологической школы, кардиохирургии. Это говорит о том, что здесь активно развиваются и профилактическое направление, и высокие технологии», — сказал президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.

В программу конгресса вошли пленарные заседания, симпозиумы, семинары, клинические разборы, лекции и школы для практикующих врачей. Также состоятся конкурс молодых ученых и электронные постерные доклады.

Участники обсудят профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, развитие интервенционной кардиологии и кардиохирургии, современные методы диагностики, цифровые технологии и искусственный интеллект, клеточные и генетические технологии, а также организацию медицинской помощи.

Отдельное внимание уделят ранней диагностике и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, лекарственному обеспечению, диспансерному наблюдению, развитию амбулаторной помощи и повышению доступности высокотехнологичных методов лечения.

В рамках деловой программы также рассмотрят применение искусственного интеллекта и цифровых данных в медицине и вопросы междисциплинарного взаимодействия специалистов.