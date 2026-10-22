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Владимир Путин утвердил кадровые изменения в правительстве России
УрБК, Москва, 22.10. 20206. Президент России Владимир Путин утвердил кадровые перестановки в правительстве РФ. Госдума накануне единогласно проголосовала за каждого кандидата, предложенного главой правительства.
Так, заместителем председателя правительства — руководителем аппарата правительства РФ назначена Ирина Окладникова. Заместителем председателя правительства — министром финансов РФ назначен Антон Силуанов.
Заместителем председателя правительства назначен Андрей Никитин. Министром транспорта назначен глава Росавиации Дмитрий Ядров. Заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) назначен Олег Кожемяко.