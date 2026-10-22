Владимир Путин утвердил кадровые изменения в правительстве России

В Госдуме назначили дату рассмотрения кандидатур на должности в правительстве

УрБК, Москва, 19.10.2026. Рассмотрение кандидатур на должности в правительстве РФ в Госдуме состоится на пленарном заседании 21 октября. Об этом сообщил сегодня председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Как сообщили в пресс-службе Госдумы, представления на новые назначения уже внесены премьер-министром Михаилом Мишустиным. Порядок рассмотрения вопроса определят на внеочередном заседании Совета Думы. «В соответствии с Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» Государственная Дума рассматривает представления Председателя Правительства Российской