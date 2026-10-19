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Вчера15:09

В Госдуме назначили дату рассмотрения кандидатур на должности в правительстве

УрБК, Москва, 19.10.2026. Рассмотрение кандидатур на должности в правительстве РФ в Госдуме состоится на пленарном заседании 21 октября. Об этом сообщил сегодня председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, представления на новые назначения уже внесены премьер-министром Михаилом Мишустиным. Порядок рассмотрения вопроса определят на внеочередном заседании Совета Думы.

«В соответствии с Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» Государственная Дума рассматривает представления Председателя Правительства Российской Федерации по кандидатурам в течение недели со дня их внесения», — сообщили в Госдуме.

Сегодня стало известно о внесении следующих кандидатур на посты в правительство РФ:

  • На должность зампреда правительства — руководителя аппарата предложена первый замминистра финансов Ирина Окладникова.
  • На должность зампреда правительства — полномочного представителя президента в ДФО — губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
  • На пост вице-премьера России, курирующего в том числе, развитие транспортного комплекса — министр транспорта Андрей Никитин.
  • Министром транспорта предложено назначить главу Росавиации Дмитрия Ядрова.

В структуре правительства появится новая должность — зампред — министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.

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