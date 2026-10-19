Глава Минфина России Антон Силуанов предложен на пост вице-премьера

Отмена льготы на уплату НДС при покупке отечественного ПО отложена бессрочно

УрБК, Москва, 11.11.2025. Инициатива об отмене льготы на уплату НДС при покупке отечественного ПО отложена бессрочно. Как сообщает ТАСС, об этом заявила в ходе CNews forum 2025 первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова. Она отметила, что отрасль консолидировалась и активно развивается. «Те результаты, которые показали в случае отмены такой льготы, они заставили нас передумать. Поэтому в поправках, которые были внесены в Госдуму ко второму чтению бюджета, мы отказались от этой идеи, и эта льгота остается», — заключила И. Окладникова. Ранее министр финансов Антон Силуанов на