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Вчера12:17

Глава Минфина России Антон Силуанов предложен на пост вице-премьера

УрБК, Москва, 19.10.2026. Премьер министр России Михаил Мишустин предложил президенту РФ Владимиру Путину новые кандидатуры в правительство.

На должность зампреда правительства – руководителя аппарата предложена первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

На должность зампреда правительства – полномочного представителя президента в ДФО – губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Этот пост прежде занимал Юрий Трутнев.

Зампредом, курирующим в том числе, развитие транспортного комплекса, станет министр транспорта Андрей Никитин. Прежде должность занимал Виталий Савельев

В структуре правительства появится новая должность — зампред – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.

Министром транспорта предложено назначить главу Росавиации Дмитрия Ядрова.

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УрБК, Москва, 11.11.2025. Инициатива об отмене льготы на уплату НДС при покупке отечественного ПО отложена бессрочно. Как сообщает ТАСС, об этом заявила в ходе CNews forum 2025 первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова. Она отметила, что отрасль консолидировалась и активно развивается. «Те результаты, которые показали в случае отмены такой льготы, они заставили нас передумать. Поэтому в поправках, которые были внесены в Госдуму ко второму чтению бюджета, мы отказались от этой идеи, и эта льгота остается», — заключила И. Окладникова. Ранее министр финансов Антон Силуанов на