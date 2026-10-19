Глава Минфина России Антон Силуанов предложен на пост вице-премьера
УрБК, Москва, 19.10.2026. Премьер министр России Михаил Мишустин предложил президенту РФ Владимиру Путину новые кандидатуры в правительство.
На должность зампреда правительства – руководителя аппарата предложена первый замминистра финансов Ирина Окладникова.
На должность зампреда правительства – полномочного представителя президента в ДФО – губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Этот пост прежде занимал Юрий Трутнев.
Зампредом, курирующим в том числе, развитие транспортного комплекса, станет министр транспорта Андрей Никитин. Прежде должность занимал Виталий Савельев
В структуре правительства появится новая должность — зампред – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.
Министром транспорта предложено назначить главу Росавиации Дмитрия Ядрова.