ГлавнаяСтатьи
Вчера14:02

Прогнозы на транспортное развитие

Фото предоставлено Департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено Департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено Департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено Департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено Департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено Департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено Департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено Департаментом информполитики Свердловской области

Министр транспорта РФ Андрей Никитин посетил Екатеринбург, где проходит Международный фестиваль молодежи, и встретился с губернатором Денисом Паслером. Во время визита министр также открыл движение по новому путепроводу на федеральной трассе Р-354 в районе Логиново. Подробно об итогах визита в материале ИАА УрБК.

В ходе встречи А. Никитина и Д. Паслера обсуждались проекты развития транспортной инфраструктуры региона. В частности, стороны рассмотрели обновление общественного транспорта. В 2025 году Свердловская область получила при федеральной поддержке 209 новых автобусов. В 2026 году регион планирует получить еще более 230 машин, в том числе 132 по программе Минтранса РФ. На момент визита 12 автобусов уже были поставлены.

Отдельное внимание уделили дорожному строительству. Среди реализуемых проектов — реконструкция улиц Октябрьской Революции и Циолковского в Нижнем Тагиле с возведением железнодорожного путепровода, а также строительство участка федеральной трассы М-12 протяженностью 41,8 км.

В 2026 году в регионе планируется завершить капитальный ремонт трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень и обеспечить ее четырехполосность на всем протяжении. Также на встрече обсуждалась возможность расширения до четырех полос трассы Р-354, которая связывает Екатеринбург с Шадринском и Курганом.

Еще одним направлением стало развитие авиасообщения. В 2025 году аэропорт Кольцово обслужил около 8,4 млн пассажиров, что на 4,2% больше показателя предыдущего года. За первое полугодие 2026 года пассажиропоток превысил 3,8 млн человек. На субсидируемых маршрутах в регионе за этот период перевезли 417 тыс. пассажиров. Всего на год запланированы субсидированные перелеты по 39 направлениям.

Во время визита Андрей Никитин, Денис Паслер и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков также открыли первые в Свердловской области «Дорожные классы». Они начали работу в школе № 3 Нижней Туры и лицее № 110 Екатеринбурга. Проект рассчитан на школьников 7–9-х и 10–11-х классов и направлен на раннюю профориентацию в инженерных и технических специальностях.

«Жизнь в нашей большой стране невозможно представить без развитой транспортной инфраструктуры, соответственно, и без нужных этой отрасли кадров. В строительстве нового путепровода, например, участвовала большая команда специалистов — от инженеров до строителей. На Среднем Урале мы реализуем много крупных проектов, связанных с дорожным строительством. Для подготовки квалифицированных кадров мы выстроили систему, в которую теперь входят школы, сильные колледжи и вузы, надежные работодатели. Благодарю Министерство транспорта РФ, Федеральное дорожное агентство за эту очень нужную и важную инициативу. А также компанию «Магистраль», которая помогла реализовать проект. Общими усилиями мы обеспечиваем долгосрочное развитие всей отрасли», — сказал губернатор Свердловской области Д. Паслер.

«Хочу поблагодарить тех, кто реализует проект «Дорожные классы», помогает его развивать и расширяет его географию. Это очень важная работа. Чем раньше ребята познакомятся с транспортной отраслью, новыми технологиями, с беспилотными автомобилями, новыми технологиями строительства дорог и мостов, тем более осознанным будет их профессиональный выбор. Я благодарен Роману Витальевичу Новикову за развитие проекта, Денису Владимировичу Паслеру за поддержку. Со своей стороны обещаем, что будет интересно учиться в дорожном классе», — сказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«Мы относимся к нашей отрасли, как к большой семье. И любая семья начинается с детства. Мы очень рады видеть учеников новых дорожных классов в нашей семье, мы очень рады, что у них появятся новые возможности для профессионального ориентирования. <…> Мы не ставим перед собой цель, чтобы каждый из вас стал именно дорожным строителем или дорожным эксплуатационником. Мы хотим, чтобы вы увидели, из чего состоит наша страна и как можно ее развивать», — сказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Развитие кадровой системы в регионе продолжается и в рамках федерального проекта «Профессионалитет». 1 сентября Д. Паслер открыл первый в Свердловской области транспортный кластер. В этом году в него вошли 1 150 студентов. Всего в регионе с начала учебного года работают семь новых кластеров, а общее число кластеров «Профессионалитета» достигло 20. В них обучаются более 34,4 тыс. студентов, в том числе более 14 тыс. первокурсников, а партнерами выступают 283 работодателя.

В рамках визита министр открыл движение по новому путепроводу на федеральной трассе Р-354 в районе Логиново. Путепровод построили на месте железнодорожного переезда, который более 30 лет создавал проблемы для автомобилистов. Через расположенный здесь участок железной дороги ежедневно проходит 171 поезд, из-за чего переезд мог быть закрыт до 15 часов в сутки. В результате в ожидании проезда скапливалось более 14 тыс. автомобилей в день.

«Протяженность путепровода всего чуть более 2 км. Но его ценность измеряется сохраненными жизнями, сэкономленным временем в пути и спокойствием людей. Именно из таких конкретных объектов складывается большая работа по развитию дорожной сети нашей страны. Наша задача — последовательно устранять узкие места, делать поездки людей комфортнее, безопаснее и удобнее. Спасибо дорожникам, мостостроителям, инженерам и всем, кто участвовал в реализации проекта», — сказал министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, открывая движение по путепроводу.

Строительство объекта началось в сентябре 2025 года. Работы выполняет ФКУ «Уралуправтодор» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Путепровод включает собственно сооружение, подходы к нему и петли разворота. Его длина составляет более 30 м, ширина — 26 м. Также были построены подпорные стены из армогрунта, водоотводные сооружения и переустроены коммуникации железной дороги.

Сейчас работы на участке продолжаются. На отрезке с 54-го по 57-й км задействованы 45 человек и 13 единиц техники. Строители устраивают дорожное основание, укладывают асфальт, укрепляют откосы, выполняют работы по водоотводу и закладывают фундаменты под освещение.

На первом этапе движение по путепроводу организовано по двум полосам — по одной в каждом направлении. В дальнейшем проезжую часть планируется расширить до четырех полос. Отметим, что Андрей Никитин далеко не первый представитель федеральных органов власти, которые прибыли в Екатеринбург. Во время МФМ в уральской столице работают вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Дмитрий Патрушев и другие их коллеги.

Перейти в раздел Статьи Распечатать
Похожие новости