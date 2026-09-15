Прогнозы на транспортное развитие

Министр транспорта РФ Андрей Никитин посетил Екатеринбург, где проходит Международный фестиваль молодежи, и встретился с губернатором Денисом Паслером. Во время визита министр также открыл движение по новому путепроводу на федеральной трассе Р-354 в районе Логиново. Подробно об итогах визита в материале ИАА УрБК.

В ходе встречи А. Никитина и Д. Паслера обсуждались проекты развития транспортной инфраструктуры региона. В частности, стороны рассмотрели обновление общественного транспорта. В 2025 году Свердловская область получила при федеральной поддержке 209 новых автобусов. В 2026 году регион планирует получить еще более 230 машин, в том числе 132 по программе Минтранса РФ. На момент визита 12 автобусов уже были поставлены.

Отдельное внимание уделили дорожному строительству. Среди реализуемых проектов — реконструкция улиц Октябрьской Революции и Циолковского в Нижнем Тагиле с возведением железнодорожного путепровода, а также строительство участка федеральной трассы М-12 протяженностью 41,8 км.

В 2026 году в регионе планируется завершить капитальный ремонт трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень и обеспечить ее четырехполосность на всем протяжении. Также на встрече обсуждалась возможность расширения до четырех полос трассы Р-354, которая связывает Екатеринбург с Шадринском и Курганом.

Еще одним направлением стало развитие авиасообщения. В 2025 году аэропорт Кольцово обслужил около 8,4 млн пассажиров, что на 4,2% больше показателя предыдущего года. За первое полугодие 2026 года пассажиропоток превысил 3,8 млн человек. На субсидируемых маршрутах в регионе за этот период перевезли 417 тыс. пассажиров. Всего на год запланированы субсидированные перелеты по 39 направлениям.

Во время визита Андрей Никитин, Денис Паслер и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков также открыли первые в Свердловской области «Дорожные классы». Они начали работу в школе № 3 Нижней Туры и лицее № 110 Екатеринбурга. Проект рассчитан на школьников 7–9-х и 10–11-х классов и направлен на раннюю профориентацию в инженерных и технических специальностях.

«Жизнь в нашей большой стране невозможно представить без развитой транспортной инфраструктуры, соответственно, и без нужных этой отрасли кадров. В строительстве нового путепровода, например, участвовала большая команда специалистов — от инженеров до строителей. На Среднем Урале мы реализуем много крупных проектов, связанных с дорожным строительством. Для подготовки квалифицированных кадров мы выстроили систему, в которую теперь входят школы, сильные колледжи и вузы, надежные работодатели. Благодарю Министерство транспорта РФ, Федеральное дорожное агентство за эту очень нужную и важную инициативу. А также компанию «Магистраль», которая помогла реализовать проект. Общими усилиями мы обеспечиваем долгосрочное развитие всей отрасли», — сказал губернатор Свердловской области Д. Паслер.

«Хочу поблагодарить тех, кто реализует проект «Дорожные классы», помогает его развивать и расширяет его географию. Это очень важная работа. Чем раньше ребята познакомятся с транспортной отраслью, новыми технологиями, с беспилотными автомобилями, новыми технологиями строительства дорог и мостов, тем более осознанным будет их профессиональный выбор. Я благодарен Роману Витальевичу Новикову за развитие проекта, Денису Владимировичу Паслеру за поддержку. Со своей стороны обещаем, что будет интересно учиться в дорожном классе», — сказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«Мы относимся к нашей отрасли, как к большой семье. И любая семья начинается с детства. Мы очень рады видеть учеников новых дорожных классов в нашей семье, мы очень рады, что у них появятся новые возможности для профессионального ориентирования. <…> Мы не ставим перед собой цель, чтобы каждый из вас стал именно дорожным строителем или дорожным эксплуатационником. Мы хотим, чтобы вы увидели, из чего состоит наша страна и как можно ее развивать», — сказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Развитие кадровой системы в регионе продолжается и в рамках федерального проекта «Профессионалитет». 1 сентября Д. Паслер открыл первый в Свердловской области транспортный кластер. В этом году в него вошли 1 150 студентов. Всего в регионе с начала учебного года работают семь новых кластеров, а общее число кластеров «Профессионалитета» достигло 20. В них обучаются более 34,4 тыс. студентов, в том числе более 14 тыс. первокурсников, а партнерами выступают 283 работодателя.

В рамках визита министр открыл движение по новому путепроводу на федеральной трассе Р-354 в районе Логиново. Путепровод построили на месте железнодорожного переезда, который более 30 лет создавал проблемы для автомобилистов. Через расположенный здесь участок железной дороги ежедневно проходит 171 поезд, из-за чего переезд мог быть закрыт до 15 часов в сутки. В результате в ожидании проезда скапливалось более 14 тыс. автомобилей в день.

«Протяженность путепровода всего чуть более 2 км. Но его ценность измеряется сохраненными жизнями, сэкономленным временем в пути и спокойствием людей. Именно из таких конкретных объектов складывается большая работа по развитию дорожной сети нашей страны. Наша задача — последовательно устранять узкие места, делать поездки людей комфортнее, безопаснее и удобнее. Спасибо дорожникам, мостостроителям, инженерам и всем, кто участвовал в реализации проекта», — сказал министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, открывая движение по путепроводу.

Строительство объекта началось в сентябре 2025 года. Работы выполняет ФКУ «Уралуправтодор» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Путепровод включает собственно сооружение, подходы к нему и петли разворота. Его длина составляет более 30 м, ширина — 26 м. Также были построены подпорные стены из армогрунта, водоотводные сооружения и переустроены коммуникации железной дороги.

Сейчас работы на участке продолжаются. На отрезке с 54-го по 57-й км задействованы 45 человек и 13 единиц техники. Строители устраивают дорожное основание, укладывают асфальт, укрепляют откосы, выполняют работы по водоотводу и закладывают фундаменты под освещение.

На первом этапе движение по путепроводу организовано по двум полосам — по одной в каждом направлении. В дальнейшем проезжую часть планируется расширить до четырех полос. Отметим, что Андрей Никитин далеко не первый представитель федеральных органов власти, которые прибыли в Екатеринбург. Во время МФМ в уральской столице работают вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Дмитрий Патрушев и другие их коллеги.