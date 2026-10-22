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Рыночная стоимость участков, переданных жилому микрорайону «Палникс», оценивается в 860 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2206. В Екатеринбурге в квартале «Палникс 35», который входит в жилой микрорайон «Палникс», открыты предварительные продажи земельных участков под ИЖС. Сформированы 32 новых участка, цена за 1 сотку установлена от 1,4 млн руб.

К 2027 году «Палникс Групп» намерены подвести к участкам газопровод, сети электроснабжения и канализации. Согласно данным застройщика, уже забронировано десять участков на сумму примерно в 243 млн руб. Владельцы новых участков в элитном микрорайоне Екатеринбурга пока неизвестны.

Напомним, в сентябре месяце 2026 года администрация Екатеринбурга согласовала расширение коттеджного поселка и перевод земель в категорию ИЖС, что позволило сформировать новую ценовую политику в отношении земельного актива, который на протяжении десятилетий был невостребованным. Отметим, это одно из последних решений администрации Екатеринбурга при главе города Алексее Орлове.

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