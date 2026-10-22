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Свердловская область дополнительно направила миллиард рублей на закупку льготных лекарств

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026. Свердловская область дополнительно направила миллиард рублей из областного бюджета на закупку льготных лекарственных препаратов. За девять месяцев 2026 года лекарства по льготным рецептам получили 373 тыс. жителей региона.

В департаменте информполитики региона сообщили, что с января по сентябрь жителям области выдали льготные препараты на общую сумму 16,3 млрд руб. с учетом централизованных поставок. Через автоматизированную систему управления лекарственным обеспечением населения «АСУЛОН» оформлено 4,7 млн электронных рецептов.

«Обеспечение жителей льготными лекарствами — один из наших приоритетов. Благодаря эффективному расходованию средств достигнута внутренняя экономия бюджета, и нам удалось начать дополнительно закупку ряда препаратов на 1 млрд руб. за счет региональной казны. Эти финансы направлены на обеспечение пациентов необходимыми лекарствами, чтобы люди могли продолжать назначенное врачом лечение», — сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В Свердловской области действуют 11 программ льготного лекарственного обеспечения. Семь из них финансируются из федерального бюджета, четыре — из областного. Право на получение льготных препаратов имеют около 12% жителей региона. В их числе — пациенты с хроническими и редкими заболеваниями, люди с инвалидностью, в том числе дети, и другие категории граждан.

В реализации программ участвуют 99 больниц и поликлиник. Получить лекарства по льготным рецептам можно в 201 аптеке региона, в том числе в 148 государственных аптеках сети «Фармация».

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