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Из бюджета Свердловской области выделят средства на закупку лекарств для льготников
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. Из бюджета Свердловской области дополнительно выделено 401,4 млн руб. на обеспечение лекарствами льготной категории граждан. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера.
«Сегодня на заседании регионального правительства приняли решение о выделении из областного бюджета дополнительно. Уже третий раз за год мы добавляем средства на эти цели. Всего на обеспечение жизненно необходимыми лекарствами льготников федерального регистра в 2026-м дополнительно направили 1,5 млрд руб., а в прошлом году — 944 млн руб.», — сообщил Д. Паслер.
Пациенты федерального списка будут обеспечены необходимыми лекарствами до конца 2026 года.