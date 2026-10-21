В Екатеринбурге завершено благоустройство сквера возле УрГЭУ

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. Обновленный сквер площадью около 1 га открылся на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева рядом с Уральским государственным экономическим университетом в Екатеринбурге. Инвестиции в благоустройство превысили 150 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В сквере обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха, цветники и архитектурную подсветку. Вдоль ул. 8 Марта установили многоуровневые вазоны с деревьями и кустарниками, оборудованные системой автоматического полива. Также здесь появилась скамья длиной около 70 м и амфитеатр высотой 2 м с видом на улицу Куйбышева и Дендрологический парк.

Перед главным корпусом УрГЭУ обновили пешеходную зону и площадь, увеличили площадь озеленения, оборудовали места для отдыха. Гостевую парковку отделили от пешеходной части живой изгородью. Кроме того, установили подсветку памятника Петру Столыпину и елей перед зданием университета, обновили освещение и вывески на фасаде. Со стороны улицы Куйбышева обустроили двухполосную велодорожку шириной более 2 м.

«Екатеринбург усилиями власти, бизнеса и горожан меняется, становится красивее. Обновленный сквер возле УрГЭУ — хороший пример того, как уральская компания вкладывается в родной город. Территория площадью около одного гектара, где каждый день бывают студенты, жители и гости столицы, стала комфортной, зеленой и при этом соответствует современному динамичному ритму Екатеринбурга», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Работы велись с мая 2025 года по сентябрь 2026 года. В проекте участвовали специалисты «Ландшафтной мастерской Сергеевых», архитектурного бюро Isaev Architects и компании «Золотое яблоко». Компания также будет финансировать содержание сквера и уход за зелеными насаждениями в течение двух лет.

Новое общественное пространство соседствует с Аллеей трех вузов, открытой летом. Вместе они формируют единую зеленую зону для отдыха в центре Екатеринбурга.