Новую школу на 300 мест открыли после каникул в Сосьве

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. Новое трехэтажное здание школы № 4 площадью более 10 тыс. кв. м открыли в Сосьве Свердловской области. После осенних каникул в нем начнут учиться дети из поселка и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Teлеграм-канале.

Школа рассчитана на 300 мест. В здании оборудовали учебные кабинеты, актовый зал, информационный центр и библиотеку. Для занятий спортом предусмотрены два спортивных зала, футбольное поле, четырехполосная беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки. Также создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо основной учебной программы, в школе планируют проводить дополнительные занятия для развития творческих и спортивных способностей детей.

Ранее занятия проходили в старом здании школы, построенном в 1908 году. В нем было девять учебных кабинетов.

«Первого ноября школе № 4 исполняется 118 лет, и новое здание будет отличным подарком коллективу, ученикам и их родителям. Уверен, что сосьвинцы продолжат сохранять богатую историю школы и многолетние традиции. В новом здании для этого есть все возможности», — написал Д. Паслер.

По словам губернатора, в разные годы в школе учились участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза Сергей Щелканов и Александр Лапин.

В школе работает педагогический коллектив, некоторые учителя имеют более 40 лет профессионального стажа.