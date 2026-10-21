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Новую школу на 300 мест открыли после каникул в Сосьве

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. Новое трехэтажное здание школы № 4 площадью более 10 тыс. кв. м открыли в Сосьве Свердловской области. После осенних каникул в нем начнут учиться дети из поселка и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Teлеграм-канале.

Школа рассчитана на 300 мест. В здании оборудовали учебные кабинеты, актовый зал, информационный центр и библиотеку. Для занятий спортом предусмотрены два спортивных зала, футбольное поле, четырехполосная беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки. Также создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо основной учебной программы, в школе планируют проводить дополнительные занятия для развития творческих и спортивных способностей детей.

Ранее занятия проходили в старом здании школы, построенном в 1908 году. В нем было девять учебных кабинетов.

«Первого ноября школе № 4 исполняется 118 лет, и новое здание будет отличным подарком коллективу, ученикам и их родителям. Уверен, что сосьвинцы продолжат сохранять богатую историю школы и многолетние традиции. В новом здании для этого есть все возможности», — написал Д. Паслер.

По словам губернатора, в разные годы в школе учились участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза Сергей Щелканов и Александр Лапин.

В школе работает педагогический коллектив, некоторые учителя имеют более 40 лет профессионального стажа.

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