Банки начали повышать ставки по рыночной ипотеке

УрБК, Москва, 21.10.2026. Как минимум три российских банка повысили ставки по рыночной ипотеке с начала октября 2026 года. Об этом свидетельствуют данные ДОМ.РФ.

Банк «ДОМ.РФ» увеличил ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.). Теперь кредиты на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке доступны по ставкам от 18,8% годовых, на строительство частного дома — от 19,5%, на покупку готового дома — от 19,7%. Значения указаны без учета скидок и надбавок.

Промсвязьбанк с начала октября повысил ставки по ипотеке на первичное и вторичное жилье на 0,44 п. п., до 18,49%. Ставка по рефинансированию увеличилась на 0,2 п. п., до 17,99%.

Газпромбанк с 15 октября поднял ставки по кредитам на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке, а также по рефинансированию на 0,2 п. п., до 17,9% годовых.

По данным ДОМ.РФ на 16 октября, средняя ставка по ипотеке в 20 крупнейших российских банках с 11 сентября по 16 октября выросла на 0,03 п. п., до 18,76% по кредитам на первичное жилье. На вторичном рынке показатель увеличился на 0,02 п. п., до 18,69%.