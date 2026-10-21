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Селлеры призвали ужесточить закон о платформенной экономике для маркетплейсов

УрБК, Москва, 21.10.2026. Селлеры предлагают внести правки в закон о платформенной экономике и ограничить комиссии, удерживаемые цифровыми платформами с продавцов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на советующее письмо президента Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрея Пасынкова. 

Речь идет о комиссиях, которые сейчас взымают цифровые платформы с селлеров за размещение на своих витринах товаров предпринимателей, а также за логистические и рекламные услуги. Ассоциация предлагает разделить эти платежи и сделать их более прозрачными для продавцов. В письме автор обращается с просьбой обеспечить продавцам возможность самим выбирать способ доставки до покупателя, запретить пессимизацию выдачи в отношении продавцов, использующих модель FBS (продажа со склада продавца), и за отказ от обработки заказов в официальные выходные и нерабочие праздничные дни.

СПМ также предлагает исключить практику принудительного включения товаров продавцов в маркетинговые акции платформы и зафиксировать исключительное право селлера на установление розничной цены. Среди предложений — запрет для маркетплейсов на размещение рекламных блоков прямых конкурентов продавцов и кнопок «Похожие товары» и «Найти дешевле» внутри уникальной карточки товара.

Отдельные эксперты полагают, что предлагаемые СПМ поправки ограничит доступ потребителей к информации о товарах, ценах и желаемом уровне сервиса. Переписывать закон не нужно, но ФАС необходимо рассмотреть указанные практики и воздействовать на нарушителей, считают эксперты.

Советующее письмо направлено в администрацию президента РФ, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и комитет Госдумы по экономполитике. В ФАС сообщили, что рассмотрят письмо, в комитете Госдумы по экономполитике документ пока не получали. В Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет крупнейшие онлайн-площадки) сообщили «Коммрсанту», что с вниманием относятся к любым сигналам о возможных дисбалансах на рынке.

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