Глава Академического района Екатеринбурга представил доклад о пятилетнем развитии территории

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. Глава Академического района Николай Смирнягин выступил на выездном заседании постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Он подвел итоги пятилетней работы восьмого района города и представил планы по его дальнейшему развитию, пишет департамент информполитики Екатеринбурга.

Официальным днем рождения Академического считается 1 октября 2021 года, когда вступили в силу изменения в городской Устав. По словам Николая Смирнягина, за это время население района выросло и сейчас составляет более 160 тыс. человек.

За пять лет в районе ввели в эксплуатацию 1,3 млн квадратных метров жилья, а общий жилой фонд достиг 6,5 млн квадратных метров. До 2030 года планируется построить еще 685 тыс. квадратных метров, из которых 380 тыс. квадратных метров должны быть сданы уже в 2026 году. Для решения проблемы парковки в паркингах оборудовали 4 832 машино-места.

Значительные изменения произошли в транспортной и пешеходной инфраструктуре: построено 26,7 км дорог и 4,4 км трамвайной линии, обустроено 8,1 тыс. квадратных метров велодорожек, реконструировано 488 м дорожного полотна и обновлено 2,6 тыс. квадратных метров тротуаров.

Площадь обслуживаемой территории за этот период выросла в 8,5 раза — с 298 тыс. до 2,8 млн квадратных метров. Сейчас администрация содержит 60,84 км дорог, четыре парка и 2 359 малых архитектурных форм.

За пять лет администрация провела 53 заседания комиссии по легализации доходов, что позволило вернуть в бюджет 50,9 млн рублей. Районные органы заключили 666 муниципальных контрактов на сумму 724,9 млн рублей, реализовали 20 проектов инициативного бюджетирования (30,2 млн рублей) и два инициативных проекта стоимостью 5,4 млн рублей. В рамках социальной догазификации газ провели примерно в 300 домовладений.

Для наведения порядка в сфере торговли было составлено 258 протоколов и взыскано штрафов на 825 тыс. руб. Ликвидирована незаконная торговля по 15 адресам, где объекты стояли годами, демонтировано 75 незаконных нестационарных торговых объектов и ликвидировано 50 незаконных парковок.

Важным направлением остается содействие занятости. С 2023 по 2026 год в районе провели шесть ярмарок вакансий для взрослых и подростков, благодаря которым работу нашли около 500 взрослых и 1 400 несовершеннолетних.

Активно развивается культурная и спортивная жизнь. В 2026 году в районе провели 113 спортивных мероприятий (на 45% больше, чем в 2022 году) с охватом 16 тысяч участников. В культурной сфере организовали 21 крупное событие (рост на 57%), в рамках которых прошло 50 активностей для жителей разных возрастов, а общее число участников достигло 66 тысяч человек. Оздоровительными программами охвачено 2 872 ребенка.

За пять лет в районе сформировано 23 общественных объединения (для сравнения, в 2022 году их было всего два). Среди них — советы предпринимателей, ветеранов, представителей СМИ, социально-педагогического комплекса и религиозных объединений, добровольная народная дружина. За девять месяцев 2026 года специалисты рассмотрели 3 892 обращения жителей — это больше, чем за любой из предыдущих лет в целом. Также в Академическом с нуля сформировали систему защиты населения. Для жителей разработали интерактивную карту укрытий: в районе их насчитывается 356, и они рассчитаны на прием 93,5% населения.