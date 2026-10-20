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Выборы ректора ЕГТИ пройдут 4 декабря

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Выборы ректора Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ) состоятся 4 декабря 2026 года. Выдвинуть кандидатов можно до 10 ноября, сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно решению ученого совета института, документы от кандидатов принимаются до 14:00 10 ноября по местному времени. Участвовать в выборах можно путем самовыдвижения или выдвижения кандидатуры.

Документы необходимо подать в комиссию по подготовке и проведению выборов по адресу: Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38, кабинеты 9 и 14. Прием ведется по вторникам, средам и четвергам с 11:00 до 14:00.

Требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на сайте ЕГТИ в разделе «Институт» — «Выборы ректора в 2026 году».

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