В Свердловской области сохраняется стабильная ситуация с топливом

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Экстренные и жизнеобеспечивающие службы, общественный транспорт и сельхозтоваропроизводители Свердловской области обеспечены топливом в полном объеме. В департаменте информполитики региона сообщили, что в отдаленные территории региона продолжаются дополнительные поставки по заявкам муниципалитетов.

Ажиотажного спроса на автозаправочных станциях региона не фиксируется, среднесуточная реализация бензина составляет около 2,7–3 тыс. т, что соответствует обычному уровню потребления. Запасы топлива у крупных поставщиков позволяют прогнозировать стабильную ситуацию и в ближайшее время.

На АЗС «Газпромнефть» допускается отпуск топлива в канистры при соблюдении требований к таре: для перевозки топлива разрешается использовать металлические канистры (стальные или алюминиевые) и полимерные канистры, сделанные из антистатического полиэтилена высокой плотности с маркировкой UN, не допускается отпуск топлива в стеклянную тару, немаркированные полимерные емкости, не предназначенные для нефтепродуктов, а также в тару объемом более 60 л. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность, сообщили в департаменте.

Заместитель председателя правительства Александр Новак 14 октября провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний, глав регионов. Отмечено, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется.

Он поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен, сообщили в департаменте.