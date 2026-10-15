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Свердловская область в полном объеме обеспечена топливом

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. В Свердловской области объемы продаж топлива на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний соответствуют среднегодовым. Об этом заявил заместитель губернатора Сергей Швиндт на очередном профильном совещании, сообщает департамент информполитики региона.

Согласно представленной информации, ажиотажного спроса на топливо в регионе нет — все экстренные и жизнеобеспечивающие службы региона, а также региональный агропромышленный комплекс обеспечены топливом в полном объеме.

Продолжается подвоз топлива и в отдаленные территории по заявкам муниципалитетов. Ситуативное отсутствие отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях связано с логистическими издержками. Запасы топлива у крупных поставщиков позволяют прогнозировать стабильную ситуацию и на ближайшее время, рассказал С. Швиндт.

Заместитель председателя правительства Александр Новак накануне провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний, глав регионов. Отмечено, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется.

Он поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен, сообщили в департаменте.

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