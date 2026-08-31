«Лукойл» тормозит деловую активность

В Екатеринбурге всю прошлую неделю росли очереди на АЗС и время ожидания заправки топливом для автомобилистов. При этом сам регион, согласно данным правительства РФ, не входил в число тех, где регистрировались серьезные проблемы со снабжением. Причину вчера раскрыли в правительстве Свердловской области. Как выяснилось, фактическое доминирование АЗС «Лукойла» в регионе привело в конечном итоге к дисбалансу бензина. Проблема в том, что сроки дополнительных поставок топлива еще не озвучены, а уже завтра нагрузка на АЗС в области возрастет в связи с началом учебного года.

Неделю назад водители выстраивались в ожидании топлива, а на отдельных станциях время ожидания исчислялось часами. Очереди в несколько километров выстраивались возле АЗС «Газпромнефть», «Роснефть» и «Башнефть». Свободно было только у заправок «Лукойла», поскольку там популярные марки бензина пропали еще в первую волну топливных перебоев.

О том, как устроен нынешний дефицит на уровне отдельных АЗС, рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» автомобилист Петр Штеркель. По его наблюдениям, появление информации о наличии бензина практически сразу приводит к формированию очереди, поскольку водители направляются на станции из приложений и сервисов мониторинга. При этом данные разных сервисов могут обновляться с задержкой, поэтому к моменту появления информации о топливе на АЗС уже может образоваться значительный затор.

По оценке П. Штеркеля, очередь длиной около 1 км может насчитывать 150–200 автомобилей. Даже прибытие бензовоза не гарантирует быстрого прохождения очереди: в зависимости от типа он может обеспечить топливом около 200–400 машин, а заправка одного автомобиля занимает в среднем пять-шесть минут. Кроме того, необходимо время на слив топлива.

Сам Петр Штеркель привел пример, когда утром приехал на АЗС «Газпромнефти» на выезде на Московский тракт. По его словам, очередь составляла около 900 м, а к моменту его прибытия оставался только АИ-92. После появления бензовоза с АИ-95 въезд на станцию закрыли, а слив 15 куб. м топлива занял около полутора часов. Еще около полутора часов, по его оценке, ушло на ожидание в очереди.

Для бизнеса такая ситуация означает уже не просто потерю времени отдельными автомобилистами. Очередь на АЗС фактически превращается в простой транспорта. Для компаний, использующих автомобили для доставки товаров, перевозок, выездного обслуживания и работы на объектах, несколько часов ожидания могут означать срыв маршрутов и изменение графиков работы.

Примечательно, что в соседних регионах, по словам автомобилистов, дела обстояли лучше. 31 августа на заседании в правительстве Свердловской области, которое проводил губернатор Денис Паслер, раскрыли причины. И одной из них стало неравномерное распределение топлива по АЗС региона.

Специфика Свердловской области заключается в высокой концентрации рынка: около 50% АЗС приходится на «ЛУКОЙЛ», пояснили в департаменте информполитики региона по итогам заседания. Региональный поставщик сейчас испытывает временный дефицит топлива, который власти связывают с перестройкой логистики компании по стране. Одновременно нагрузка на другие сети резко увеличилась. На АЗС «Газпромнефти» объем реализации топлива оказался на 70% выше уровня аналогичного периода прошлого года, а на заправках «Башнефти» продажи бензина выросли на 20%.

В результате общий объем поставок не обязательно отражает ситуацию, с которой сталкивается конкретный потребитель. Как отмечают власти, на минувшей неделе поставки ГСМ в регион осуществлялись в объеме не меньшем, чем неделей ранее. Однако перераспределение спроса между сетями приводит к перегрузке отдельных АЗС и формированию очередей. Но из-за фактического доминирования заправок «Лукойла» выросла нагрузка на АЗС других компаний.

На совещании в правительстве области власти назвали несколько причин роста ажиотажа. Помимо временного дефицита у одного из крупнейших поставщиков, на спрос влияет сезонный фактор: заканчивается отпускной период, жители возвращаются в Екатеринбург и другие города региона, одновременно идет подготовка к началу учебного года. Дополнительный спрос формируют и водители, которые стремятся заправить полный бак в ожидании возможных проблем с топливом.

«На увеличение очередей на станциях также влияют сезонное повышение спроса, связанное в том числе с окончанием отпускного сезона и подготовкой к началу учебного года, и общий ажиотаж, связанный с намерением водителей заправить полный бак для будущих поездок. При этом поставки ГСМ на минувшей неделе осуществлялись в объеме, не меньшем по сравнению с прошлой неделей», — говорится в сообщении.

Для снижения нагрузки власти Свердловской области обратились в Минэнерго РФ с просьбой перераспределить поставки между «Газпромнефтью» и «ЛУКОЙЛом». Предполагается, что это позволит загрузить АЗС «ЛУКОЙЛа», испытывающие недостаток топлива, и сбавить ажиотажный спрос на станциях «Газпромнефти».

При этом конкретных сроков нормализации ситуации власти пока не называют. Поэтому ближайшие дни могут стать для топливного рынка региона наиболее показательными. Возвращение жителей из отпусков увеличит количество ежедневных поездок, а начало учебного года традиционно повышает интенсивность движения в городах и пригородах.

Последствия топливного сбоя не затронули критически важные сферы. Власти заявляют, что медицинские учреждения, аварийно-спасательные и пожарные службы, диспетчерские службы, общественный транспорт, а также предприятия агропромышленного комплекса обеспечены топливом в полном объеме. Однако для деловой среды ситуация может оказаться более чувствительной. В первую очередь, речь идет о поездках, ведь не каждую встречу можно провести в режиме онлайн.



Предпринимательское сообщество уральской столицы уже строит планы с оглядкой на новые реалии. Еще на прошлой неделе, например, представители промышленности призвали инвесторов не выносить промплощадки дальше пределов Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом было заявлено на круглом столе «Новый контур промышленных территорий Свердловской области: инвестиции и партнерство».

Присутствовавший на мероприятии предприниматель пояснил, что из-за перебоев с топливом на АЗС в уральской столице сотрудники не будут выезжать на удаленные расстояния. «У нас сейчас площадка на Монтерской, и нас все устраивает. Но с учетом ситуации с топливом хотелось бы, чтобы в будущем промплощадки не располагали за пределами ЕКАД», — пояснил предприниматель.

Если в ближайшие дни перераспределение поставок не позволит сократить очереди, рост спроса после возвращения населения из отпусков и с началом учебного года может усилить нагрузку на АЗС. В этом случае топливный сбой способен стать уже фактором, ограничивающим деловую активность в Свердловской области. А текущая история показала, что нужно обращать внимание не только на локации будущих точек притяжения промышленности и деловой среды, но и дифференциацию игроков на топливном рынке. Впрочем, это уже скорее вопросы к управлению ФАС по Свердловской области.