Число организаций в сфере оптовой торговли топливом и операторов АЗС снизилось в первом полугодии

УрБК, Москва, 10. 08.2026. Число организаций в сфере оптовой торговли топливом и операторов АЗС в России в I полугодии снизилось. Это следует из данных аналитического сервиса «Контур. Фокус», с которыми ознакомились «Ведомости».

По состоянию на конец июня 2026 года в России насчитывалось 9 тыс. 186 организаций, работающих на рынке продажи топлива на АЗС. Данное значение примерно на 2% ниже по сравнению с началом текущего года. За этот период 628 организаций было ликвидировано, 404 — зарегистрировано.

В I полугодии 2025 года количество зарегистрированных организаций в этой сфере оказалось больше числа закрытых — 595 против 530. Количество действующих операторов АЗС по отношению к аналогичному периоду 2024 года выросло на 0,5% — до 9тыс. 376.

Число организаций в сфере оптовой торговли топливом с начала этого года также снизилось на 2% и составило 20 тыс. 792. В I полугодии ликвидировано 1 тыс. 350 таких компаний, 698 — зарегистрировано.

По данным консалтинговой компании «ОМТ консалт», в январе-июле число заправочных станций в России (с учетом газовых и модульных заправок) сократилось на 1%, до 28 054. Непосредственно АЗС стало меньше на 0,3%, их количество на 31 июля составляло 23 419.

Сокращение числа АЗС и их операторов эксперты объясняют ухудшением экономики розничных продаж топлива. Рентабельность продаж нефтепродуктов на АЗС преимущественно зависит от доступности и стоимости топлива и по обоим критериям ситуация для бизнеса в этом году усложнилась, отмечают в Open Oil Market.

По мнению зампреда наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, текущее снижение числа АЗС не является критичным как для отдельных регионов, так и для страны в целом. Эксперт напоминает, что генеральная схема размещения заправок в России отсутствует, поэтому их количество регулируется только рынком.