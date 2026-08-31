Свердловские власти назвали главные причины топливного сбоя

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Временный дефицит топлива у «ЛУКОЙЛа», сезонный рост спроса и ажиотаж среди автомобилистов стали основными причинами сложной ситуации с обеспечением бензином в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона по итогам совещания под председательством губернатора Дениса Паслера.

«Региональный поставщик сегодня испытывает временный дефицит топлива, связанный с вынужденной перестройкой логистики компании по стране», — говорится в сообщении.

Специфика топливного рынка региона заключается в том, что около 50% АЗС приходится на «ЛУКОЙЛ». При этом на заправках «Газпромнефти» объем реализации топлива вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи бензина на АЗС «Башнефти» увеличились на 20%.

На рост очередей на АЗС также влияют сезонное увеличение спроса, в том числе в связи с окончанием отпускного сезона и подготовкой к началу учебного года, а также ажиотаж среди автомобилистов, которые стремятся заправить полный бак перед будущими поездками.

При этом поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в регион на минувшей неделе осуществлялись в объеме не меньшем, чем неделей ранее. Правительство Свердловской области обратилось в Минэнерго РФ с просьбой перераспределить поставки топлива между «Газпромнефтью» и «ЛУКОЙЛом».

«Правительство Свердловской области обратилось в Минэнерго РФ, в чьи полномочия входит обеспечение энергетической безопасности страны, с просьбой перераспределить поставки топлива между «Газпромнефть» и «ЛУКОЙЛ», чтобы загрузить заправочные станции «ЛУКОЙЛ» и снизить ажиотажный спрос и количество потребителей на заправках «Газпромнефть», — сообщили в департаменте.

Власти отметили, что все экстренные и жизнеобеспечивающие службы региона обеспечены топливом в полном объеме. Речь идет о медицинских учреждениях, аварийно-спасательных, пожарных и диспетчерских службах, а также общественном транспорте.

Потребность социально значимых организаций была заранее проанализирована по поручению губернатора. После этого были приняты дополнительные решения для гарантированного снабжения этих потребителей. Топливом обеспечен региональный агропромышленный комплекс, а высвободившиеся лимиты направлены на снабжение предприятий области.