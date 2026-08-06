Аграрии Свердловской области обеспечены топливом в преддверии уборочной

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Федеральные Минсельхоз и Минэнерго для аграриев Свердловской области забронировали 6,7 тыс. т дизельного топлива. Это позволит собирать урожай с полей без остановок. Большая часть объема уже распределена между сельхозпроизводителями, работа продолжается.

Поставки топлива в Свердловскую область стали темой совещания, которое провел заместитель губернатора Сергей Швиндт по поручению главы региона Дениса Паслера, сообщает департамент информполитики региона.

Одна из ключевых задач, стоящая сегодня перед компаниями, работающими в регионе, — обеспечить ритмичные поставки топлива в отдаленные территории и адресную работу с наличием топлива на местных заправочных станциях. Поставки проводятся, формируется запас топлива. Ситуативное отсутствие отдельных видов топлива на заправочных станциях связано с текущей логистикой, сообщили представители российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

Продолжает контролировать ценообразование на АЗС Федеральная антимонопольная служба (ФАС). При необходимости принимаются соответствующие меры реагирования.