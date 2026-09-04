Для АЗС прибыло пополнение

В Свердловскую область начали поступать дополнительные объемы бензина для АЗС «ЛУКОЙЛ» после обращения губернатора Дениса Паслера к федеральному центру. По словам первого заместителя главы региона Сергея Швиндта, дополнительные поставки должны снизить нагрузку на заправочные станции «Газпромнефти», которые в последние недели столкнулись с повышенным спросом. Эффект от принятых мер, как ожидается, станет заметен в ближайшие несколько дней.

Ситуация с обеспечением региона автомобильным топливом в конце августа — начале сентября стала одной из наиболее заметных проблем для жителей и бизнеса Свердловской области. На отдельных АЗС Екатеринбурга и на трассах региона образовывались протяженные очереди, а водители были вынуждены тратить значительное время на поиск топлива и ожидание заправки.

Проблема при этом вышла за рамки обычных сезонных колебаний спроса. Власти региона ранее отмечали, что около половины АЗС Свердловской области приходится на «ЛУКОЙЛ», временно испытывающий дефицит топлива из-за перестройки логистики. Одновременно другие сети получили дополнительную нагрузку: продажи бензина на АЗС «Газпромнефти» в регионе достигли уровня, на 70% превышающего показатель аналогичного периода прошлого года, а на заправках «Башнефти» выросли на 20%.

На этом фоне Денис Паслер лично взял ситуацию под контроль. В начале недели губернатор в режиме видеоконференции обсудил с федеральным центром обеспечение Свердловской области топливом и предложил увеличить объемы поставок в регион в связи с нарушением баланса на рынке нефтепродуктов.

Ранее правительство Свердловской области также обратилось в Минэнерго РФ с просьбой перераспределить поставки топлива между «Газпромнефтью» и «ЛУКОЙЛом». Предполагалось, что это позволит увеличить доступность бензина на АЗС «ЛУКОЙЛа» и одновременно снять часть ажиотажного спроса с заправок «Газпромнефти».

Теперь первые результаты этой работы уже появились. На очередном заседании правительства Свердловской области первый заместитель губернатора Сергей Швиндт сообщил, что с сегодняшнего дня в регион начал поступать дополнительный объем бензина для АЗС «ЛУКОЙЛа».

«С сегодняшнего дня в регион начал поступать дополнительный объем бензина на заправочные станции „ЛУКОЙЛ“. Это позволит снизить загруженность АЗС „Газпромнефть“. Эффект от этой меры будет виден через несколько дней», — сообщил Сергей Швиндт.

Задача сейчас заключается не только в увеличении общего объема топлива, поступающего в область, но и в восстановлении более равномерного распределения спроса между сетями. Именно концентрация автомобилистов на тех АЗС, где топливо доступно, стала одной из причин появления больших очередей.

В свердловском правительстве еще на прошлой неделе отмечали специфику топливного рынка области. В регионе отсутствует собственная нефтеперерабатывающая инфраструктура, поэтому первичная поставка бензина осуществляется из других субъектов России. Это означает, что стабильность местного рынка напрямую зависит от внешней логистики и возможности своевременно перераспределять необходимые объемы между регионами и поставщиками.

При этом АЗС в регионе, в том числе принадлежащие вертикально интегрированным нефтяным компаниям, являются коммерческими организациями, которые самостоятельно организуют закупки и логистику топлива. Поэтому оперативное решение проблемы требует координации между бизнесом, федеральнымии региональными органами власти.

Именно на необходимость такой координации указывали действия областных властей в последние дни. Вместо ожидания, пока дефицит будет устранен исключительно рыночными механизмами, регион обратился за дополнительными объемами на федеральном уровне. После этого губернатор обсудил ситуацию непосредственно с федеральным центром, а правительство области продолжило работу с поставщиками.

Теперь дополнительный бензин начал поступать на станции «ЛУКОЙЛа». Если заявленные объемы позволят восстановить баланс между крупнейшими сетями, это должно привести к снижению нагрузки на «Газпромнефть» и, как следствие, к сокращению очередей. При этом власти пока не называют конкретных сроков полного возвращения рынка к обычному режиму, а окончательный эффект от новых поставок станет понятен в течение нескольких дней.

Для региона этот период особенно важен. После окончания отпускного сезона число ежедневных поездок растет, а начало учебного года дополнительно повышает транспортную нагрузку на Екатеринбург и пригородные территории. Одновременно предприятия возвращаются к обычному деловому ритму после летнего периода, что увеличило потребность в автомобильных перевозках и корпоративном транспорте.

Поэтому оперативное вмешательство региональных властей в топливный вопрос имеет значение не только для автомобилистов. Чем быстрее удастся сократить очереди и обеспечить предсказуемую доступность бензина, тем меньше риск, что перебои начнут отражаться на работе перевозчиков, служб доставки, строительных компаний, торговых предприятий и других организаций, зависящих от автомобильного транспорта.

Теперь региону предстоит дождаться нужного эффекта осуществляемых мер. Если поставки, организованные после обращения Дениса Паслера к МинэнергоРФ, будут продолжаться в необходимом объеме, в ближайшие дни удастся снять нагрузку с топливного рынка области.