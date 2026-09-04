В Свердловскую область с 3 сентября начал поступать дополнительный объем бензина на заправки «ЛУКОЙЛ»»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер на очередном заседании правительства Свердловской области 3 сентября заслушал доклад о ситуации с топливом в регионе, сообщает департамент информполитики региона.

По информации заместителя губернатора Сергея Швиндта, с 3 сентября в регион начал поступать дополнительный объем бензина на заправочные станции «ЛУКОЙЛ». Это позволит снизить загруженность АЗС «Газпромнефть». По словам С. Швиндта, эффект от данной меры станет заметен в ближайшие дни.

Поскольку в регионе отсутствует собственная нефтеперерабатывающая инфраструктура, первичная поставка топлива осуществляется из других субъектов России. Кроме того, АЗС региона, включая принадлежащие вертикально интегрированным нефтяным компаниям, являются коммерческими организациями, самостоятельно организующими закупки и логистику топлива.

В начале текущей недели глава региона в режиме ВКС обсудил с федеральным центром вопрос обеспечения Свердловской области топливом. Д. Паслер предложил увеличить объем поставляемого в наш регион топлива в связи с нарушением баланса на рынке нефтепродуктов.