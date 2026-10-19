Суд взыскал с ВТБ больше 100 тысяч рублей за ночные СМС о задолженности

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2026. Академический районный суд Екатеринбурга обязал ВТБ прекратить отправку клиенту уведомлений о сверхлимитной задолженности по карте и взыскал с банка 108,6 тыс. руб. Решение принято по иску о защите прав потребителя, сообщается в материалах суда.

Согласно материалам дела, с апреля 2025 года на телефон мужчины по ночам поступали СМС о задолженности. Он неоднократно пытался урегулировать ситуацию с банком во внесудебном порядке. В кредитной организации сообщили ему об ограничениях, наложенных Федеральной службой судебных приставов, и рекомендовали погасить долг.

При этом в открытых информационных системах мужчина не обнаружил сведений об исполнительных производствах в отношении себя. Он погасил задолженность по карте в размере 25 руб., однако сообщения продолжили поступать.

Истец обратился в суд, посчитав, что уведомления нарушают его право на отдых в ночное время и причиняют моральный вред. Он просил прекратить рассылку, взыскать компенсацию морального вреда, неустойку и штраф.

Суд удовлетворил требования частично. С ВТБ взыскали 108 тыс. 580 руб., включая компенсацию морального вреда, судебные расходы и штраф. Кроме того, банк должен выплачивать судебную неустойку в размере 300 руб. за каждый день просрочки исполнения решения после его вступления в законную силу. Также с банка взыскали 6 тыс. руб. госпошлины в бюджет.

Решение суда не вступило в законную силу.