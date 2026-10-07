Павел Ваняшин: В этом году разослано 2 млн уведомлений

В Свердловской области стартовала рассылка налоговых уведомлений физическим лицам. О том, какие изменения вступили в силу в этом году и чего ждать плательщикам, в интервью УрБК рассказал начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.

— Началась кампания по имущественным налогам для физических лиц. Подскажите, какие изменения вступили в силу в этом году?

— Если говорить об изменениях, то они тесно связаны с тем, сколько уведомлений мы направляем в электронном виде, а сколько — нет. Изменения внесены в Налоговый кодекс, в РФ изменен порядок направления налоговых уведомлений, вернее, способ их направления. Начиная с текущей кампании мы можем направлять уведомления физическим лицам в личный кабинет на портале госуслуг. В прошлом году это было возможно только если гражданин направлял в ФНС согласие. Сейчас мы просто при наличии подтвержденной записи на госуслугах направляем уведомления туда. Поэтому в этом году резко выросло количество и процент уведомлений, которые мы направляем в электронном виде.

— Насколько выросла доля электронных уведомлений?

— В прошлом году это было порядка 75%. В этом году — больше 91% налоговых уведомлений направляются в электронном виде. Всего в этом году мы направляем чуть больше 2 миллионов. Из них 1 миллион 870 тысяч уведомлений идет через электронные сервисы. И чуть меньше 200 тысяч остается уведомлений, которые мы направим по почте заказными письмами. Вот так резко изменилась структура способов направления налоговых уведомлений.

— Вы отметили, что число получателей уведомлений тоже выросло. С чем это связано?

— Да, всего уведомлений у нас чуть больше 2 миллионов. В прошлом году их было около 1 миллиона 700 тысяч. На 300 тысяч человек больше получают налоговое уведомление. Это прежде всего связано с изменениями законодательства регионального по транспортному налогу.

— Что именно изменилось в транспортном налоге?

— Во-первых, изменились ставки с 2025 года по транспортному налогу. Они чуть выросли — для всех категорий транспортных средств, которые устанавливает регион. И самое глобальное изменение с точки зрения того, скольких плательщиков оно касается, — с 2025 года отменена льгота для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных. До этого на протяжении 15 лет эти машины не облагались налогом вообще. А с 2025 года мы впервые за очень долгое время направляем уведомления в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. Это дает нам вот эту дельту — порядка 300 тысяч новых получателей уведомлений. Это те 300 тысяч плательщиков, у которых есть легковые автомобили до 100 лошадиных сил, которые до 2025 года налогов не платили, а начиная с 2025 года начнут платить.

— Многие, наверное, удивлены, получив уведомление на такую машину?

— Да, далеко не все знают о том, что произошло такое изменение в законодательстве. Поэтому спрашивают: «А что это такое? У меня есть машина, она же не облагалась налогом». Мы объясняем, что произошли соответствующие изменения. Соответственно, это касается и автомобилей, которые были приобретены достаточно давно.

То есть автомобиль, который был приобретен по доверенности, может быть, даже в прошлом веке, числится за плательщиком. Может быть, продавал он его в 90-х или начале 2000-х по доверенности, не оформляя в ГИБДД. А у нас транспортный налог исчисляется на основании сведений ГИБДД о регистрации транспортных средств. Если человек продал машину по доверенности или просто продал, но не сообщил в ГИБДД, и она остается зарегистрированной за ним, он остается плательщиком транспортного налога.

Это тоже один из вопросов, который сейчас задают: почему пришел налог на транспортное средство, которое продано? Регистрация остается за предыдущим владельцем, и он остается плательщиком в силу закона. Налоговый закон строго связывает обязанность по уплате налога именно с регистрацией транспортного средства.

— Можно ли сказать, что областные законодатели «закручивают гайки»?

— Может быть, кто-то так скажет, что у нас область начинает собирать побольше налогов. Но эта льгота была абсолютно нетипична для Российской Федерации. В других регионах такой льготы никогда не было. То, что у нас в регионе все машины стали облагаться налогом, — это скорее движение в сторону выравнивания с другими регионами. И даже при этом ставки в нашей области значительно ниже, чем в других регионах, в том числе в соседних, в среднем в полтора-два раза. То есть за те же автомобили до 100 лошадиных сил или чуть больше у нас ставки налогов ниже. Поэтому мы остаемся регионом с достаточно щадящим режимом налогообложения транспортным налогом.

— Какова общая сумма начислений в этом году?

— Общая сумма имущественных налогов в этом году — 8,3 миллиарда рублей. В прошлом году было 6,9 миллиарда. Это рост примерно на 20%, из которого большую часть дает транспортный налог. По транспортному налогу рост около 30%, а по имущественным налогам, по земельному налогу — эволюционный, незначительный.

— В уведомлениях также появился НДФЛ с доходов по вкладам и другим источникам дохода. Насколько это массовая история?

— Этот вопрос напрямую касается текущей кампании по рассылке налоговых уведомлений. Помимо имущественных налогов, в уведомления включается и налог на доходы физических лиц. Это доход с процентов по банковским вкладам, если их размер превышает установленный необлагаемый минимум. Кроме того, действует прогрессивная шкала: чем выше совокупный доход, тем выше ставка. Если общая сумма доходов превышает определенный порог, ставка растет, и налог с доходов, подлежащих налогообложению по повышенной ставке, дополнительно отражается в уведомлении.

Именно поэтому доля НДФЛ в налоговых уведомлениях значительно выросла — кратно, примерно в два, а то и в два с половиной раза. При этом в количественном отношении таких уведомлений по-прежнему немного: большинство из них касается транспорта, имущества и земли. Однако по сумме налог на доходы занимает в уведомлении весьма заметное место.

— Какие еще изменения произошли в структуре уплаты налогов за земельные участки и квартиры?

— Принципиально здесь ничего не поменялось. Отдельно стоит сказать о налоговых льготах для участников СВО и ветеранов боевых действий: на федеральном уровне законодатель приводит их к единообразию, чтобы по всем налогам для этих категорий действовали примерно одинаковые условия. В конце прошлого года была введена в том числе федеральная льгота по транспортному налогу — она предоставляется на один автомобиль независимо от мощности двигателя. Эта норма действует во всех регионах и распространяется начиная с 2022 года. Соответственно, мы пересчитали налоги для этой категории граждан за 2022, 2023 и 2024 годы, а сейчас при расчете налога за 2025 год уже формируем уведомления с учетом льготы. Поэтому объем предоставляемых льгот постепенно растет, в том числе и для этих категорий плательщиков.

— Почему некоторым плательщикам уведомления не приходят?

— Этот вопрос возникает регулярно, хотя сейчас он звучит реже — во многом потому, что направление уведомлений через Госуслуги оказалось очень действенным и вызывает большой отклик. Раньше основным способом был личный кабинет на сайте налоговой службы, но им плательщики пользуются не так активно.

Сегодня к нам обращаются плательщики с вопросами по уже полученным уведомлениям. Но все чаще возникает и другая ситуация: человек спрашивает, почему уведомление ему так и не пришло. Мы объясняем: если платить, по сути, нечего, уведомление мы не направляем. Это как раз тот случай, когда объект у плательщика есть, но льготы стопроцентные — речь о тех же участниках СВО, пенсионерах, то есть о массовых категориях. Мы рассчитываем налоги, учитываем все льготы — и в итоге платить ничего не нужно. Таким плательщикам уведомления не направляются, и переживать по этому поводу тоже не стоит.