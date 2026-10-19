УрБК, Магнитогорск, 19.10.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») продолжает осваивать новый сортамент хладостойких сталей для арктических проектов России. Об этом рассказал заместитель начальника научно-технического центра (НТЦ) ММК Вячеслав Телегин в ходе круглого стола в НИЦ «Курчатовский институт», сообщает пресс-служба комбината.

По словам В. Телегина, производственные мощности ММК позволяют выпускать различную продукцию для проектов в Арктике. Традиционно значительные объемы такого металлопроката выпускались для судостроения. На комбинате освоен широкий сортамент высокопрочной продукции, в том числе для кораблей морского класса и ледокольного флота. Максимальная толщина производимого листа составляет 70 мм, ширина — 4,5 м, длина — до 24 м. Вся продукция сертифицирована Российским морским регистром судоходства.

В числе инновационного проката для арктических проектов В.Телегин также назвал линейку высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG, применяемых для изготовления несущих конструкций, строительной техники, горнодобывающего и специального оборудования, где требуются высокая прочность, износостойкость, свариваемость и надёжность при ударных нагрузках в условиях крайне отрицательных температур. Из продуктовых новинок — прокат из криогенной стали MAGSTRONG CRYO, который применяется для изготовления резервуаров, цистерн и трубопроводов для сжиженных газов. Эта продукция разработана как альтернатива дефицитной нержавеющей стали, при этом заявленные эксплуатационные характеристики сохраняются вплоть до температур -196 °С.

В 2026 году ММК освоил производство нового вида хладостойкой свариваемой арматуры повышенной пластичности — А600СНК-Хл. Помимо хладостойкости (способности применяться в районах с минимальной температурой -70 С) арматурный прокат обладает стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением, а также выдерживает испытания на циклическую выносливость не менее 2 млн циклов.

В рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок ММК также освоил производство листового проката из унифицированных марок стали категории прочности до 1100 МПа в толщинах до 100 мм. Кроме того, как сообщил Вячеслав Телегин, в настоящее время ММК совместно с МРК развивает производство термообработанного толстолистового проката с толщиной более 60 мм для мостостроения и высотных конструкций.

«Разрабатываемый металлопрокат из конструкционных марок стали производства ММК обеспечивает требуемый уровень хладостойкости легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Для этого специалисты ММК освоили новую методику пакетных испытаний тонколистового проката на ударную вязкость при отрицательных температурах. Более того, в ЛСТК может быть использован металлопрокат как с цинковым, так и с инновационным покрытием типа MAGProtect на основе сплава цинка, алюминия и магния, обеспечивающего повышенную коррозионную стойкость при экстремальных условиях эксплуатации даже при уменьшенных толщинах покрытия», — рассказал В.Телегин.

Круглый стол «Арктическое материаловедение в обеспечение строительства ответственных конструкций для освоения Арктики и континентального шельфа» прошел в рамках Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа (OMR 2026).