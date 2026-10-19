В Свердловской области сокращается объем выдач автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2026. В сентябре 2026 года банки выдали жителям Свердловской области 3,14 тыс. автокредитов, что на 15,1% меньше показателя сентября прошлого года (3,70 тыс. ед.). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По объему выдач регион занял девятое место в рейтинге среди 30 регионов-лидеров по данному показателю, уступив Москве (7,05 тыс. ед.), Московской области (6,26 тыс. ед.), Республике Татарстан (5,63 тыс. ед.), Санкт-Петербургу (4,79 тыс. ед.), Республике Башкортостан (3,89 тыс. ед.), Краснодарскому краю (3,62 тыс. ед.), Нижегородской области (3,19 тыс. ед.

Челябинская область с показателем 2,90 тыс. выданных кредитов и снижением на 12,9% заняла 11-ю строчку рейтинга. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) с показателем 3,17 тыс. выданных кредитов и снижением на 10,5% заняла восьмую строчку рейтинга.

В бюро отмечают, что снижение зафиксировано в большинстве регионов из числа лидеров. Так, в Москве выдачи сократились на 15,6%, в Санкт-Петербурге — на 18,5%, в Московской области — на 13,5%, в Краснодарском крае — на 25,2%. Наиболее серьезную динамику сокращения среди регионов-лидеров продемонстрировали Краснодарский край (-25,2%), Чувашская Республика (-24,8%) и Пермский край (-24,2%). Рост показателя за год зафиксирован лишь в двух регионах топ-30: в Омской области (+13,4%) и Красноярском крае (+2,7%).

В целом по России в сентябре 2026 года выдано 102,4 тыс. автокредитов. По сравнению с августом объем рынка сократился на 4,9% (107,7 тыс. ед.), а в годовом выражении (к сентябрю 2025 года) зафиксировано снижение на 13,3% (118,1 тыс. ед.).

«В последние полгода выдача автокредитов стабилизировалась на довольно невысоком уровне — около 100 тыс. ед. в месяц, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — При этом напомним, что в сентябре 2024 года было выдано в 1,7 раза больше автокредитов (170,2 тыс. ед.), чем в сентябре 2026 года (102,4 тыс. ед.). Это свидетельствует как о не очень активном спросе на автокредиты из-за высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили, так и о довольно слабом аппетите к риску со стороны банков. Последние сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем».