Выдачи автокредитов в Свердловской области выросли на 18% в августе

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2026. В августе банки выдали жителям Свердловской области 3,98 тыс. автокредитов, что на 18% больше показателя июля (3,39 тыс. ед.). Об этом говорят данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

По объему выдач регион занял седьмое место в рейтинге среди 70 регионов, лидирующих по данному показателю, уступив Москве (7,59 тыс. ед.), Московской области (7,66 тыс. ед.), Республике Татарстан (6,14 тыс. ед.), Санкт-Петербургу (5,39 тыс. ед.), Башкортостану (4,50 тыс. ед.) и Краснодарскому краю (4,02 тыс. ед.).

Челябинская область с показателем 3,45 тыс. выданных кредитов и ростом на 15% заняла восьмую строчку рейтинга. Тюменская область на 19 месте с 1,68 тыс. выдач, показав рост на 17% по количеству и на 22% по объему.

В бюро отмечают, что рост зафиксирован во всех регионах из числа лидеров. Так, в Москве выдачи выросли на 8%, в Санкт-Петербурге — на 9%, в Московской области — на 7%, в Краснодарском крае — на 9%. Наиболее серьезную динамику роста среди регионов-лидеров продемонстрировали Тюменская область (+17%), Удмуртская Республика (+16%) и Ставропольский край (+16%).

В целом по России в августе 2026 года выдано 115,22 тыс. автокредитов. По сравнению с июлем объем рынка вырос на 10%, а в годовом выражении (к августу 2025 года) зафиксировано снижение на 3%.

«Выдача автокредитов в августе показала рекордный с начала года объем в 183,19 млрд руб., — констатирует директор по маркетингу ОКБ. — Это свидетельствует о восстановлении спроса на автокредиты после спада в начале года, вызванного высокими процентными ставками. Однако в годовом выражении количество выдач все еще немного ниже, что говорит о сохраняющейся осторожности банков и заемщиков».