В Свердловской области падает объем выдачи автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. В июле 2026 года банки выдали жителям Свердловской области 3,38 тыс. автокредитов, что на 5% меньше показателя июня (3,54 тыс. ед.). Об этом говорят данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Объем выданных автокредитов в Свердловской области за месяц сократился на 2% — до 5,35 млрд руб. При этом средний чек вырос на 3% и составил 1,59 млн руб., а средний срок кредитования сохранился на уровне 73 месяцев. По объему выдач регион занял 7-е место в общероссийском рейтинге.

Челябинская область на 8-м месте с 2,99 тыс. выданных автокредитов (снижение на 6% за месяц), объем кредитования составил 4,56 млрд руб. (-5%). Тюменская область на 21-м месте — там в июле оформили 1,43 тыс. автокредитов, что на 3% меньше, чем в июне. Объем выдач в регионе сократился на 7% — до 2,31 млрд руб.

Большинство регионов из числа топ-5 тоже показали спад. Так, в Москве выдачи сократились на 8%, в Московской области — на 7%, в Санкт-Петербурге — на 5%, в Краснодарском крае — на 14%. В то же время рост количества выдач за месяц показали Омская область (+8%), Курганская область (+9%), Мурманская область (+6%), Смоленская область (+7%), Ямало-Ненецкий АО (+8%) и Калининградская область (+4%).

В целом по России в июле 2026 года банки выдали 104,05 тыс. автокредитов на общую сумму 164,37 млрд руб. По сравнению с июнем количество выдач сократилось на 7%, объем — на 6%. В годовом выражении количество выдач стало меньше на 6%, однако объем вырос на 4%.

«В июле, как и на протяжении всего весенне-летнего периода, количество выданных автокредитов находилось в диапазоне 104–112 тыс. На первый взгляд, рынок выглядит статичным, однако эта стабильность заслуживает отдельного рассмотрения. На данный момент отсутствуют предпосылки для роста продаж автомобилей и, как следствие, автокредитования. Напротив, рынок находится под давлением нескольких негативных факторов. Высокие цены делают автомобили недоступными для большинства потенциальных покупателей. Те, кто мог позволить себе покупку, уже сделали это и вряд ли планируют обновлять авто в ближайшее время; для остальных ситуация не изменилась. Снижение ключевой ставки также не делает кредит доступным. Дополнительным барьером выступают макропруденциальные лимиты Банка России, направленные на борьбу с закредитованностью населения. Однако с середины июля курс рубля заметно ослаб, и, как показывает практика последних лет, это всегда стимулирует спрос. Поэтому в августе и сентябре мы можем увидеть временный всплеск выдачи автокредитов», — пояснил директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике бюро.