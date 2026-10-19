Свердловская область вошла в топ-10 регионов страны по научно-технологическому развитию

УрБК, Москва, 19.10.2026. Свердловская область по итогам 2025 года вошла в топ-10 регионов страны по научно-технологическому развитию. Рейтинг регионов подготовил центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

По сравнению с 2024 годом, Свердловская область поднялась на одну позицию и заняла восьмое место среди российских регионов. Соседняя Челябинская область сохранила позиции — 49,56 балла и 16 место. Курганская область потеряла одну позицию и стала 56-й. Тюменская область спустилась за год с 10 на 18 строчку — 53,08 балла из 100 возможных.

Из автономных округов, наиболее выраженное снижение у ЯНАО — годом раньше округ занимал 46-е место, в 2025 лишь 61-е место. ХМАО-Югра спустились на 49 место с 45. В тройку лидеров вошли Москва (82,54 балла), Татарстан (73,2) и Санкт-Петербург (70,17).

При составлении рейтинга эксперты учитывали 19 показателей, среди них — человеческие ресурсы, масштаб и эффективность научно-технической деятельности и качество материально-технической базы в сфере науки и технологий.