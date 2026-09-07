Свердловская область заняла седьмое место в рейтинге регионов по качеству рынка труда в 2025 году

УрБК, Москва, 07.09.2026. По итогам 2025 года Свердловская область получила 80,86 балла в рейтинге качества рынка труда и заняла седьмое место, тогда как в 2024 году у региона было 80,42 балла и пятая позиция. Рейтинг подготовлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата.

Соседняя Челябинская область на 17-й строчке (76,21 балла). Регион поднялся с 19-го места, которое он занимал годом ранее, а Тюменская область заняла 9-е место — 80,18 балла. В 2024 году Тюмень занимала 11 позицию — с 79,08 балла.

Лидерами рейтинга прошлого года стали Москва (97,57 балла), Санкт-Петербург (93,26), Московская область (91,59), Татарстан (85,71) и Ленинградская область (81,08). Внизу списка традиционно оказались Ингушетия (6,69), Дагестан (18,03) и Тыва (22,43).

У большинства регионов баллы выросли, сильнее всего поднялись Крым (с 54-го на 43-е место) и Севастополь (с 68-го на 64-е), тогда как Пермский край и Ростовская область потеряли позиции, уступив регионам из центральной части страны.

Методика расчета основана на агрегировании значений восьми показателей, которые характеризуют зарплату, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда. Рейтинговый балл может изменяться в диапазоне от 1 до 100. Значения рейтингового балла за 2024 год пересчитаны по сопоставимой методике, объяснили авторы исследования.