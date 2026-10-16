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Экс-главу ГИБДД Верхней Салды обвинили в получении взятки за выдачу прав

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Верхнесалдинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ГИБДД местного межмуниципального отдела МВД Сергея Мельникова, обвиняемого в получении взятки в размере 105 тыс. руб. за незаконную выдачу водительского удостоверения. Об этом сообщили в суде.

По версии обвинения, С. Мельников получил деньги через посредников, занимая должность руководителя подразделения. Ему вменяют получение взятки в значительном размере за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела ГИБДД возбудили в мае 2026 года. В суд также поступили дела в отношении двух предполагаемых посредников в передаче взятки.

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