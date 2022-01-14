Бывшему директору екатеринбуржского «Гортранса» вменяют злоупотребление полномочиями

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Свердловский областной суд оставил в силе решение о прекращении уголовного дела в ...23.10.2019 Отменено постановление об уголовном деле против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
УрБК, Москва, 23.10.2019. Постановление о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в ...13.01.2014 МВД опровергло информацию о возбуждении нового уголовного дела в отношении Сергея Магнитского
МВД России опровергло информацию фонда Hermitage Capital о том, что в отношении сотрудника фонда Сергея Магнитского, ...31.08.2010 Бывшему вице-мэру Магнитогорска Виталию Сидоренко продлен срок содержания под стражей
УрБК, Челябинск, 31.08.2010. Бывшему вице-мэру Магнитогорска Виталию Сидоренко продлен срок содержания под стражей до 3 ...20.08.2010 Расследованием фактов хищения бюджетных средств при поставке оборудования в Каменск-Уральский кардиоцентр займется Следственный комитет
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2010. В производстве отдела по расследованию особо важных дел находится уголовное дело по ...