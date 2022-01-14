Бывшему директору екатеринбуржского «Гортранса» вменяют злоупотребление полномочиями

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. В отношении бывшего гендиректора екатеринбургского муниципального перевозчика «Гортранс» Сергея Нугаева возбуждено новое уголовное дело. Как следует из сообщения Счетной палаты Екатеринбурга, ему вменяют ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».



Материалы, ставшие основанием для уголовного дела, были выявлены в ходе проверки, которую провела городская Счетная палата, сообщает Телеграм-канал контрольного органа. Обнаружились нарушения при управлении имуществом «Гортранса», проведении закупочных процедур и ведении бухгалтерского учета.



С начала сентября Сергей Нугаев находится под домашним арестом. Он уже является фигурантом уголовного дела о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).