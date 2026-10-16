Екатеринбургский памятник из активов Алексея Боброва продан с торгов
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Екатеринбургская компания «Панорама» стала собственником здания бывшего Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) на улице Добролюбова, 19а. Объект, известный как «Здание земской школы», имеет статус объекта культурного наследия и расположен в центре города.
Сделка состоялась в рамках торгов: «Панорама» подала единственную заявку на аукцион, в связи с чем торги были признаны несостоявшимися. Тем не менее компания получила право приобрести лот по начальной цене — 91,93 млн руб.
По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Панорама» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2006 году, бенефициар компании — Александр Анисимков. Он также возглавляет ряд других предприятий, в том числе «Антарес‑групп».
Ранее здание принадлежало ООО «Профит», которое приобрело его в 2023 году за 190,1 млн руб. при начальной стоимости лота в 122,2 млн руб. Владельцами «Профита» были бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков — их активы, включая связанные с «Корпорацией СТС», обращены в доход государства по решению суда по иску Генпрокуратуры год назад.
До мая 2025 года в здании на Добролюбова размещался ГЦСИ, входивший в структуру Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. После продажи памятника центр переехал в помещение на проспекте Ленина.