Экскурсионному проекту ММК исполнилось восемь лет

УрБК, Магнитогорск, 16.10.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») отмечает восьмилетие со дня запуска экскурсионного проекта. За это время объекты ММК увидели 87 тыс. гостей.

В пресс-службе ПАО «ММК» сообщили, что 16 октября 2018 года производственную площадку комбината посетили первые официальные туристы в касках — студенты Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова. Они прошли по дебютному маршруту «Укрощение огня» и встретились с генеральным директором Павлом Шиляевым. Сегодня для гостей любого возраста на ММК разработано девять маршрутов, включая бесплатные инклюзивные туры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Самой популярной остается экскурсия «Укрощение огня» с посещением крупнейшего в стране доменного цеха и высокотехнологичного листопрокатного цеха № 11.

«Всего за восемь лет на комбинате провели более 5 тыс. экскурсий. Почти 87 тыс. гостей смогли вживую наблюдать за основными этапами производства металла. Более трети из них — дети, которые ознакомились с историей комбината и подробнее узнали о профессии металлурга. Экскурсионные маршруты ММК включены в международный путеводитель «Две страны — тысяча заводов», федеральный сборник лучших туристических практик, входят в межрегиональные туристические проекты и неоднократно становились победителями престижных профильных конкурсов», — рассказали в пресс-службе.

Накопленный опыт позволил комбинату стать ключевой экспертной площадкой в металлургической отрасли: в 2022 году на базе ММК открылся первый в России Центр компетенций по развитию промышленного туризма. Его сотрудники занимаются разработкой экскурсий, распространяют лучшие практики и проводят обучение специалистов со всей страны.