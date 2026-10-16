В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Энгельса

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. В Екатеринбурге на время строительства жилого дома ограничат движение транспорта по ул. Энгельса — от ул. Гоголя до ул. Розы Люксембург — с 1 ноября 2026 года.

Движение на данном участке перекроют почти на год — до 1 октября 2028 года. Об этом сообщает департамент информполитики горадминистрации.

С 15 ноября 2026 года закрыто движение транспорта и по ул. Молодежи на пересечении с ул. Достоевского до 1 января 2027 года. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Избирателей, Народного фронта и Достоевского. Движение общественного транспорта на данном участке отсутствует.

«Актуальные сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях публикуются на информационной карте официального портала Екатеринбурга», — напомнили в горадминистрации.