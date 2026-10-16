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В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Энгельса

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. В Екатеринбурге на время строительства жилого дома ограничат движение транспорта по ул. Энгельса — от ул. Гоголя до ул. Розы Люксембург — с 1 ноября 2026 года.

Движение на данном участке перекроют почти на год — до 1 октября 2028 года. Об этом сообщает департамент информполитики горадминистрации.

С 15 ноября 2026 года закрыто движение транспорта и по ул. Молодежи на пересечении с ул. Достоевского до 1 января 2027 года. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Избирателей, Народного фронта и Достоевского. Движение общественного транспорта на данном участке отсутствует.

«Актуальные сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях публикуются на информационной карте официального портала Екатеринбурга», — напомнили в горадминистрации.

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02 октября 202616:24

В Екатеринбурге на два года закроют движение транспорта по улице Пролетарской

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по ул. Пролетарской, в районе дома № 7, с 12 октября 2026 по 19 октября 2028 года. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города. Перекрытие движения связано со строительством многопрофильной клиники на месте сносимого здания на ул. Пролетарской, 7. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Первомайской, Клары Цеткин, Горького, Дзержинского и Царской. «Актуальные сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях публикуются на информационной карте официального портала