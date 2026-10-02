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В Екатеринбурге на два года закроют движение транспорта по улице Пролетарской

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по ул. Пролетарской, в районе дома № 7, с 12 октября 2026 по 19 октября 2028 года. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Перекрытие движения связано со строительством многопрофильной клиники на месте сносимого здания на ул. Пролетарской, 7. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Первомайской, Клары Цеткин, Горького, Дзержинского и Царской.

«Актуальные сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях публикуются на информационной карте официального портала Екатеринбурга», — напомнили в департаменте.

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