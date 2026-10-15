В Екатеринбурге до 1 января закроют движение транспорта по улице Молодежи

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. В Екатеринбурге на время строительства ливневой канализации с 15 ноября 2026 года закроют движение транспорта по ул. Молодежи на пересечении с ул. Достоевского.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что движение на указанном участке запрещено до 1 января 2027 года. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Избирателей, Народного фронта и Достоевского. Движение общественного транспорта на данном участке отсутствует.

«Актуальные сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях публикуются на информационной карте официального портала Екатеринбурга», — напомнили в горадминистрации.