В Екатеринбурге продлили до 30 октября закрытие движения транспорта по улице XXII Партсъезда

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. В Екатеринбурге продлили до 30 октября срок закрытия движения транспорта от дома № 44 по ул. XXII Партсъезда до дома № 8 по ул. Донбасской.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что на участке продолжается модернизация магистральных тепловых сетей. Объехать зону перекрытия автомобилисты могут по ул. Орловской, переулкам Черниговскому и Медицинскому.

С 22 сентября по 18 ноября на время строительных работ ограничили движение и по ул. Рощинской — от дома № 68 до дома № 72а. «Актуальная информация о всех действующих на территории города дорожных перекрытиях публикуются на информационной карте официального портала Екатеринбурга», — напомнили в департаменте.