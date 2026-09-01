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В Екатеринбурге с 22 сентября ограничат движение по улице Рощинской

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. В Екатеринбурге на время строительных работ — с 22 сентября по 18 ноября ограничат движение по ул. Рощинской — от дома № 68 до дома № 72а, сообщает департамент информполитики администрации города.

«Актуальная информация о всех действующих на территории города дорожных перекрытиях публикуются на информационной карте официального портала Екатеринбурга», — напомнили в департаменте.

С 4 по 20 сентября — в дни Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге ограничат движение всех видов транспорта в мкр. Новокольцовский (за исключением аккредитованного транспорта Фестиваля, транспорта оперативных и коммунальных служб). С 08:00 4 сентября до 23:59 20 сентября проезд закроют по ул. Универсиады, от Экспо-бульвара до проезда к очистным сооружениям на ул. Универсиады.

С 08:00 8 сентября по 23:59 20 сентября движение ограничат на следующих участках:

  • по Экспо-бульвару — от кольцевой развязки у въезда на территорию МВЦ «Екатеринбург Экспо» до кольцевой развязки у бульвара Новосинарского;
  • по бульвару Новосинарскому — от кольцевой развязки у Экспо-бульвара до ул. Универсиады;
  • по ул. 100-летия Уральского федерального университета — от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;
  • по ул. Универсиады — от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;
  • по ул. Выставочная — от Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги до МВЦ «Екатеринбург Экспо».
  • C 00:01 8 сентября до 23:59 20 сентября на этих участках будет запрещена стоянка автотранспорта, сообщили в горадминистрации.
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