В Екатеринбурге с 22 сентября ограничат движение по улице Рощинской

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. В Екатеринбурге на время строительных работ — с 22 сентября по 18 ноября ограничат движение по ул. Рощинской — от дома № 68 до дома № 72а, сообщает департамент информполитики администрации города.

«Актуальная информация о всех действующих на территории города дорожных перекрытиях публикуются на информационной карте официального портала Екатеринбурга», — напомнили в департаменте.

С 4 по 20 сентября — в дни Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге ограничат движение всех видов транспорта в мкр. Новокольцовский (за исключением аккредитованного транспорта Фестиваля, транспорта оперативных и коммунальных служб). С 08:00 4 сентября до 23:59 20 сентября проезд закроют по ул. Универсиады, от Экспо-бульвара до проезда к очистным сооружениям на ул. Универсиады.

С 08:00 8 сентября по 23:59 20 сентября движение ограничат на следующих участках: