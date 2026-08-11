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11 августа 202614:30

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта для подготовки к Международному фестивалю молодежи

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. В Екатеринбурге ограничат движение транспорта с 4 по 20 сентября. Это необходимо для подготовки к Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ограничение касается вех видов транспорта, кроме аккредитованного транспорта фестиваля, транспорта оперативных и коммунальных служб и маршрутного пассажирского автотранспорта.

Проезд закроют с 08:00 4 сентября до 23:59 20 сентября по ул. Универсиады — от Экспо-бульвара до проезда к очистным сооружениям на ул. Универсиады. С 08:00 8 сентября по 23:59 20 сентября движение ограничат на следующих участках:

  • по Экспо-бульвару, от кольцевой развязки у въезда на территорию МВЦ «Екатеринбург: Экспо» до кольцевой развязки у бульвара Новосинарского;
  • по бульвару Новосинарскому, от кольцевой развязки у Экспо-бульвара до ул. Универсиады;
  • по ул. 100-летия Уральского федерального университета, от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;
  • по ул. Универсиады, от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;
  • по ул. Выставочная, от Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги до МВЦ «Екатеринбург Экспо».

На всех вышеперечисленных участках с 00:01 8 сентября до 23:59 20 сентября запретят и стоянку автотранспорта. Об изменениях маршрутов общественного транспорта известят дополнительно, сообщили в горадминистрации.

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