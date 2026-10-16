Продажи парковок в новостройках Екатеринбурга рухнули почти в три раза

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. В Екатеринбурге продажи парковочных мест на стадии строительства в 2026 году рухнули почти в три раза по отношению к 9 месяцам 2025 года. Об этом сообщил руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

Если в III квартале 2025 года объем проданных машино-мест составлял около 11 тыс. кв. м, в аналогичном периоде 2026 года — всего около 3 тыс. кв. м, хотя еще в IV квартале 2024 года показатель превышал 20 тыс. кв. м. В условиях ограниченных вариантов по финансированию сделок покупатели готовы к компромиссным вариантам при покупке квартиры, но на дорогие парковочные места резервов уже не остается: быстрый рост цен предыдущих периодов охладил спрос на машино-места, и такие сделки если и планируются, то часто откладываются на будущее, объясняет М. Хорьков.

При этом у покупателей тесных квартир остаются средства на покупку кладовых помещений — объем реализации по ДДУ за девять месяцев текущего года вырос на 15%, и более того, по итогам III квартала 2026 года на рынке было продано больше кладовых помещений, чем парковочных мест.

По итогам трех кварталов 2026 года продажи на рынке новостроек Екатеринбурга сопоставимы с показателями прошлого года: хотя число ДДУ уже меньше аналогичного периода 2025 года, продажи по ДКП в сданных новостройках растут вместе с ассортиментом. Согласно прогнозам М. Хорькова, по итогам года рынок уйдет в отрицательную плоскость, но большинство негативных оценок связаны не столько со слабым спросом, сколько с избыточным предложением.