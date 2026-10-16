ГлавнаяНовости
Вчера10:48

Риски банкротств компаний в сфере энергетики, ЖКХ и строительства выросли в разы

УрБК, Москва, 16.10.2026. Число корпоративных банкротств в России в первой половине 2026 года впервые за девять лет вновь стало расти. Их количество увеличилось до 3 тыс. 547 ед., или до 11%, подсчитали «Ведомости», по данным Федресурса и Росстата. 

Больше всего банкротств зафиксировано у компаний сферы торговли и строительства — каждое четвертое в каждой из этих отраслей. Риски банкротства в строительстве оказались в два раза выше среднего.

Примерно такие же или еще выше риски у компаний сферы энергетики, ЖКХ и добычи полезных ископаемых. Меньше всего риски банкротства в социальных сферах (образовании, здравоохранении и культуре), IT и телекоме.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
10 марта 202509:45

Число внесудебных банкротств в Свердловской области за год выросло в 4,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. В Свердловской области количество внесудебных банкротств за 2024 год выросло в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом (2 тыс. 324 против 539 человек), говорится в материалах Федресурса. По суду банкротами в 2024 году были признаны 15 тыс. 633 жителя области, что на 20,9% больше, чем в предыдущем году. Количество корпоративных банкротств в регионе за год сократилось на 8,1%, до 215 случаев. В целом по России за 2024 год было опубликовано 55 тыс. 652 сообщения о возбуждении внесудебной процедуры банкротства против 15 тыс. 892 в 2023 году. Рост внесудебных
10 марта 202509:45

Число внесудебных банкротств в Свердловской области за год выросло в 4,5 раза

В Свердловской области количество внесудебных банкротств за 2024 год выросло в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом (2 тыс. 324 против 539 человек), говорится в материалах Федресурса. По суду банкротами в 2024 году были признаны 15 тыс. 633 жителя области, что на 20,9% больше, чем в предыдущем году. Количество корпоративных банкротств в регионе за год сократилось на 8,1%, до 215 случаев. В целом по России за 2024 год было опубликовано 55 тыс. 652 сообщения о возбуждении внесудебной процедуры банкротства против 15 тыс. 892 в 2023 году. Рост внесудебных банкротств связан с упрощением
12 января 202309:45

В 2022 году число банкротств юридических лиц в России снизилось на 12,2%

УрБК, Москва, 12.01.2023. В 2022 году банкротами были признаны 9 тыс. юридических лиц, что на 12,2% меньше, чем в 2021 году. Главной причиной такой динамики стал действующий с 1 апреля по 1 октября 2022 года мораторий на банкротство, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Федресурса. Мнения экспертов о том, как себя поведет динамика банкротств разошлись. Старший юрист BGP Litigation Владимир Клименко указывает на то, что в последнем квартале года количество публикаций о намерении кредиторов обанкротить должников выросло в 1,6 раза относительно IV квартала 2021 года. На основе такого