Риски банкротств компаний в сфере энергетики, ЖКХ и строительства выросли в разы

УрБК, Москва, 16.10.2026. Число корпоративных банкротств в России в первой половине 2026 года впервые за девять лет вновь стало расти. Их количество увеличилось до 3 тыс. 547 ед., или до 11%, подсчитали «Ведомости», по данным Федресурса и Росстата.

Больше всего банкротств зафиксировано у компаний сферы торговли и строительства — каждое четвертое в каждой из этих отраслей. Риски банкротства в строительстве оказались в два раза выше среднего.

Примерно такие же или еще выше риски у компаний сферы энергетики, ЖКХ и добычи полезных ископаемых. Меньше всего риски банкротства в социальных сферах (образовании, здравоохранении и культуре), IT и телекоме.